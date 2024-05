Unibuss reddet fra konkurs - hasteinnkaller til pressemøte kl. 15

I innkallingen står det bare at pressen er invitert til pressetreff med byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea.

NRK er kjent med at det handler om Unibuss.

Etter det NRK får opplyst er det forhandlet fram en løsning der Unibuss går til Oslo tingrett og begjærer såkalt frivillig rekonstruksjon av selskapet.

Retten gir Unibuss konkursbeskyttelse inntil detaljene er på plass.

Løsningen er basert på en avtale mellom Unibuss, Unibuss' eier Sporveien og Ruter.

Etter det NRK erfarer innebærer avtalen at Sporveien skyter inn friske penger for å redde selskapet.

Samtidig ligger det an til at Unibuss mister kontrakten om busskjøring i Oslo vest og Bærum.

Store underskudd

Konkursspøkelset har hengt over Unibuss i lang tid.

Samtidig har kollektivtrafikken stått i fare for å bryte sammen.

Busselskapet har store underskudd og har vært truet av bøter fra Ruter etter vinterens busskaos.

En konkurs vil ramme 2.200 ansatte og de reisende hardt.

Unibuss kjører mellom 60 og 70 prosent av busstrafikken i Oslo og i hele Bærum.

Bussene ville ha sluttet å kjøre idet Unibuss hadde blitt slått konkurs.

Konkursbeskyttelse

Det som nå skjer, er etter det NRK erfarer at Unibuss går til Oslo tingrett og ber om såkalt rekonstruksjon av selskapet.

Dette betyr at Unibuss får konkursbeskyttelse fra retten. Det gir et selskap pusterom til å rydde opp i et økonomisk uføre.

Alle gjeldskrav fra kreditorer fryses, og ingen kan begjære selskapet konkurs.

Viktige kreditorer er Oslo kommune, Ruter og Danske Bank. Banken eier to tredeler av bussparken og leaser ut bussene til Unibuss.

Dette skal være de viktigste punktene i avtalen, opplyser kilder til NRK:

Sporveien skyter inn frisk kapital og øker kredittrammen.

Ruter sletter store deler av bøtene etter vinterens busskaos. Det gjelder alle busselskaper.

Pengene til den største private kreditoren, Danske Bank, er sikret.

Unibuss går ut av kontrakten på busskjøring i Oslo vest og Bærum.

Feriepenger

Ruter på den ene siden og Sporveien og Unibuss på den andre har forhandlet for å finne en løsning i flere måneder.

Forhandlingene har tidvis vært preget av dårlig stemning.

Unibuss er eid av Sporveien som igjen er eid av Oslo kommune.

Partene har vært under tidspress for å finne en løsning. En av grunnene er at Unibuss sto i fare for ikke å få betalt ut feriepenger til de ansatte.

Vårt Oslo skrev om feriepengene torsdag.