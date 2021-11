Fenomenet Nepo

Det er november 2002. 12 år gamle Jan Nepomnjasjtsjij står bredbeint og trygg på scenen, og kikker rolig utover menneskene i salen som klapper og roper. Med den høyre hånda griper han hardt rundt beviset på sitt unike talent:

VM-pokalen for barn under 12 år.

Den spede gutten med de grå penbuksene og svarte dresskoene har nettopp avgjort finalen etter tiebreak.

Spilleren han slo?

Magnus Carlsen.

Det er hans største prestasjon til nå i karrieren, men gleden over seieren er ikke like stor som den har vært tidligere. Dette har nesten blitt en vane. Det er Nepomnjasjtsjijs fjerde tittel på to år, og ryktene om det russiske vidunderbarnet har for lengst nådd sjakkverdenen.

Men her og nå vet ikke Nepomnjasjtsjij at alt kommer til å rakne.

VIDUNDERBARN: Jan Nepomnjasjtsjij (t.h) slo Magnus Carlsen etter omspill under U12-VM på Kreta i 2002. David Howell (nummer tre fra høyre) husker russeren som «supertalentfull» på denne tiden. Foto: Arrangøren av U12-VM på Heraklio

Lærte sjakk før han kunne lese

Jan Nepomnjasjtsjij, også kalt Nepo, vokste opp i en kunstner- og lærerfamilie i byen Brjansk, sørøst i Russland, på 1990-tallet.

Allerede som fireåring, før han kunne lese, introduserte bestefaren og onkelen ham for sjakk. De så tidlig at det var noe spesielt med den unge gutten, og da han var fem år, ble han tatt med til den lokale sjakklubben - en liten gåtur unna barndomshjemmet.

Der møtte Nepo sjakktrener Valentin Evdokimenko for første gang.

Dette møtet ble helt avgjørende.

Evdokimenko så umiddelbart potensialet og brukte all ledig tid på Nepo. Sammen dro de fra turnering til turnering. Først lokalt, så nasjonalt. Nepos utvikling var forbløffende, og etter bare noen få års samarbeid slo han også gjennom internasjonalt da han ble europamester for barn under ti år i år 2000.

På dette tidspunktet hadde jevngamle Magnus Carlsen for det meste spilt turneringer på hjemmebane - og var et ubeskrevet blad utenfor Norge.

Notatblokken

Britiske David Howell var i likhet med Nepomnjasjtsjij et stortalent som liten. Den nåværende sjakkeksperten og stormesteren glemmer aldri det første møtet med russeren, under europamesterskapet i 2000.

Det var noe spesielt med den spinkle gutten med det store, mørke håret.

Før partiet la Howell merke til at Nepo plasserte notatblokken sin, som inneholdt ulike trekk og åpninger, på stolen. Så satte han seg oppå notatblokken. Der ble han sittende helt frem til Howell strakk ut armen og godtok at partiet var tapt.

Deretter reiste russeren seg, tok opp notatblokken og gikk sin vei.

SJAKKEKSPERT: Britiske David Howell og andre sjakktalenter ble knust Jan Nepomnjasjtsjij tidlig på 2000-tallet. I dag er Howell sjakkekspert. Foto: Jack Nilssen / Vålerenga Sjakklubb / NTB

– Jeg husker at moren min spurte moren hans om hva som var greia med notatblokken. Hun svarte at den skulle bringe lykke – at han skulle huske alle trekkene, ler Howell.

Det er usikkert om det var notatblokken som var lykkebringer eller om det var talentet som sendte Nepo til topps i to EM og ett VM for barn de påfølgende årene.

– Nepo var supertalentfull og hensynsløs i spillet sitt. Han slo alle i den perioden der, til og med Magnus klarte ikke å stoppe ham, sier Howell.

Tidlig på 2000-tallet spilte Nepo og Carlsen tre langsjakk-partier mot hverandre: Russeren vant to, mens det tredje endte med remis.

I takt med storspillet økte ratingpoengene, og ved utgangen av år 2002 hadde han 2344 i rating, 94 poeng flere enn Magnus Carlsen.

Alt så lyst ut for det russiske stortalentet.

– På denne tiden var Nepomnjasjtsjij betydelig sterkere enn Magnus – og det sier mye. Han var et enda større fenomen enn vår mann da, konkluderer NRK-ekspert Torstein Bae og legger til:

– Men så gikk Magnus forbi.

GIKK FORBI: Magnus Carlsen kom i skyggen av Jan Nepomnjasjtsjij tidlig i karrieren. Men plutselig føk han forbi på verdensrankingen. Nordmannen så seg aldri tilbake. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Forbigått av sjakkens store stjerne

Det er november 2021. Drøye 30 journalister og fotografer står i en klynge midt på gulvet. Over nesa og munnen deres henger hvite, runde munnbind – en detalj som krasjer med resten av rommet. Det russiske sjakkmuseet i Moskva er alt annet enn sterilt. Her slåss tunge gardiner, stukkaturer i gull og overdådige lysestaker om oppmerksomheten din.

Foran i rommet står en dresskledd Jan Nepomnjasjtsjij. Den fyldige, mørke bollesveisen han hadde for 19 år siden er nå samlet i en tynn hårball.



Hvordan gikk han fra å være et av de største talentene i sjakkverdenen til nærmest å bli usynlig?

Nepo smiler forsiktig. Denne samtalen har han hatt før.



– Alle mennesker er forskjellige. Vi har ulike skjebner. Man kan ha kombinert sjakken med noe annet, sier han til NRK.

– Noen lykkes tidlig, andre senere. Man kan snakke i det vide og det brede om hva som kunne ha blitt. Det bare ble som det ble.

For etter å ha herjet tidlig på 2000-tallet sluttet plutselig den unge russeren å være like overlegen. Selv om han ble stormester som 16-åring, var han nærmest blitt listefyll. Og det var kun ett talent sjakkverdenen brydde seg om:

Magnus Carlsen.

Nordmannen ble sjakkens rockestjerne. Sammen med Hollywood-skuespiller Liv Tyler frontet han designmerket G-Star Raw. Han fikk selveste Garry Kasparov som trener. Og han gjorde sjakk til en TV-idrett i Norge.

STJERNEDUO: Magnus Carlsen er verdens beste sjakkspiller. Liv Tyler er en av Hollywoods største stjerner. Her er de avbildet i forbindelse med samarbeidet de hadde med G-Star Raw. Foto: ERIC THAYER / Reuters

Da nordmannen gikk til topps på verdensrankingen 1. januar 2010, var Nepo nummer 69 i verden.

Sjakkpressen har i mange år spekulert i hva som gjorde at utviklingen stagnerte. Noen har hevdet at russeren brukte altfor mye tid på PC-spillet Dota. Andre mente han var for lat.

Magnus Carlsen har i et intervju med podkasten «Løperekka» påpekt at Nepo har vært for udisiplinert.

– Han kunne ha et godt parti – fulgt av to dårlige. Han kunne starte en turnering med å vinne tre av de fire første partiene, så i det femte greide han ikke å vinne i en bedre stilling, og det «fucket» det hele helt opp. En veldig humørspiller, konkluderer Carlsen.

Han får støtte av Atle Grønn – sjakkekspert og professor i russisk. Han har fulgt Nepo tett i mange år.

– Han har vært for følelsesstyrt og impulsiv i spillet sitt. Av og til slenger han ut et trekk han ikke burde ha spilt. Det har vært hans svakhet i alle år, og det sier noe om naturen hans og ham som menneske, sier Grønn til NRK.

Har Nepo i det hele tatt det som skal til?

Vendepunktet

Samtidig som avstanden mellom de to sjakkspillerne øker på verdensrankingen, blir Carlsen og Nepo tettere. De er jevngamle, har like interesser og bruker store deler av livet på å reise jorden rundt sammen.

Nepo blir etter hvert en av få elitespillere i Carlsens innerste sirkel av sjakkvenner, og på sensommeren 2013 flyr han til Norge og Kragerø for å hjelpe nordmannen før VM-kampen mot Vishy Anand.

Og selv om han hater å prate om det, var Nepo en av hjernene bak Carlsens suverene seier.

– Jeg var verdens verste sekundant, sier han og ler:

– Det var mer moralsk støtte, men ikke så mye sjakkfaglig hjelp. Det er lenge siden. Vi er bare rett og slett gode kamerater.

VENNER: Jan Nepomnjasjtsjij og Magnus Carlsen har kjent hverandre i over 20 år, og har etter hvert blitt gode venner. Foto: Kamran Jebreili / AP

Etter VM-seieren ser Nepo at Carlsen blir mer og mer suveren, men det er først når russeren blir 25 år at han virkelig begynner å kjenne på ubehaget:

Hva har han egentlig oppnådd selv, bortsett fra å spille godt for det russiske landslaget?

Tanken surrer rundt i hodet - lenge.

Litt etter litt endrer han treningsopplegget og livsstilen. Nepo blir oppslukt av sjakken og jobber strategisk flere timer om dagen, over flere år. Han har ikke lengre tid til PC-spillet Dota og andre hobbyer.

Forvandlingen er enorm:

Mellom 2017 og 2020 klatrer han 21 plasser på verdensrankingen, fra 26. til 5. plass. Han kvalifiserer seg også for kandidatturneringen – turneringen som avgjør hvem som skal møte Magnus Carlsen i VM.

Men de færreste tror han kan vinne.

Øyeblikket

Det er 26. april 2021 og nest siste parti av kandidatturneringen.

Jan Nepomnjasjtsjij gjør trekket sitt, og strekker frem armen og trykker på sjakklokken. Han drar pekefingeren kjapt over høyre tinning tre ganger. Uten at han vet det, har motstander Maxime Vachier-Lagrave forsøkt å få øyekontakt med Nepo de siste sekundene.

Den franske motstanderen fortsetter å se forventningsfullt på russeren. Vachier-Lagrave vet at remisen han nå tilbyr trolig vil gi Nepo seieren i turneringen og billetten til VM.

De to små sekundene føles som to minutter. Men plutselig forstår Nepo hva som skjer.

– Det blir remis. Det blir remis! Jan ser lykkelig ut. Anish Giri har tapt kampen sin, og det betyr at Jan Nepomnjasjtsjij utfordrer Magnus Carlsen i november, utbryter sjakk-kommentator Tania Sanchdev på den offisielle TV-sendingen.

Torstein Bae er stum av beundring for reisen Nepo har hatt de siste årene.

– Han har gått «all in» på å komme tilbake, og det viser at vi får en motstander som ikke kommer til å vike en tomme i kampen om å vippe Magnus av tronen.

PSYKOLOGISK OVERTAK: Jan Nepomnjasjtsjij er den eneste toppspilleren som leder innbyrdes over Magnus Carlsen i langsjakk. Foto: Berit Roald / NTB

Setter vennskapet på vent

Fredag 26. november møtes de endelig til VM-duell i Dubai. Det blir kampen mellom to vidunderbarn som ble verdensstjerner – og venner.

Nepo vet det er en reell fare for at han taper. Vishy Anand, Sergej Karjakin og Fabiano Caruana har alle feilet på den største scenen mot Carlsen.

Men det tidligere stortalentet fra Brjansk har et ess i ermet: Han har en utrolig statistikk mot verdenseneren. I langsjakk har russeren vunnet fire ganger mot Carlsen. Nordmannen står med kun én seier. I generalprøven til VM under Norway Chess spilte de to remis.

Ingen andre toppspillere i verden kan vise til noe lignende mot verdenseneren i langsjakk.

– Dette har absolutt mye å si. Det er mange som setter seg ved brettet mot Magnus som føler at de har tapt på forhånd. Nepo har klart å beholde en positiv score mot Magnus i voksen alder, selv om han har ligget mye lavere på rankingen. Han går inn i denne matchen med en tro på at han – som få andre – kan hamle opp med Magnus, sier Bae.

Ikke bare tar han med seg et psykologisk overtak inn i kampen. Han har også fått tilgang til noen av verdens beste sjakkhjelpere i forkant av VM-matchen. Russland sparer ikke på noe når de skal forsøke å ta tilbake verdensherredømmet over sjakken.

Tidligere VM-finalist Sergej Karjakin har selv bekreftet at han er en del av det russiske sekundantteamet i Dubai.

Nepo virker selvsikker.

– For meg virker det enklere å spille denne konkrete matchen, for på veien hit har jeg måttet beseire mange gnistrende spillere, sier han og legger til:

– Nå er det bare én motstander igjen.

Denne motstanderen har vært en nær venn i mange år. Nå er vennskapet satt på vent.

Vil det noen gang bli det samme igjen?

– Jeg håper ikke vennskapet blir påvirket. Jeg liker å tro at alt det som skjer på brettet blir der, sier Jan Nepomnjasjtsjij.

