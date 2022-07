Denne historien starter i 2019. Til fotball å være har den en uvanlig liste karakterer:

Natalie Portman, skuespiller

Christina Aguilera, sanger

Serena Williams, tennislegende

Dwyane Wade, basketlegende

Rachel Zoe, klesdesigner

Eva Longoria, skuespiller

Dette kunne handlet om Hollywoods nyeste storfilm. Men disse navnene er kun noen av mer enn 100 investorer bak Angel City FC, et nytt fotballag fra Los Angeles.

Mer enn 60 av investorene er kvinner, noe som gjør dette til den største kvinnelige eiergruppen i idrettshistorien, ifølge avisen Los Angeles Times. De tre grunnleggerne er kvinner. Direktøren og treneren er kvinner.

Over hele verden er de fleste proffe kvinnelag del av klubber som eies av menn.

POPULÆR: Her er Natalie Portman på premieren til «Vox Lux» i 2018. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

I Angel City er det damene som styrer showet.

Denne gjengen har dukket opp i en tid hvor kvinnefotballen gjør store fremskritt. I vår har flere publikumsrekorder blitt knust på klubbsiden, og nå kommer et mega-EM i England.

Portman, en av grunnleggerne, har sagt at målet er større enn å vinne kamper. Med Angel City vil hun gjøre kvinnefotballen like verdsatt som herrefotballen.

Det hjelper å ha støtte fra det som må være tidenes mest celebre eiere. Men Los Angeles har ikke hatt et kvinnelag på 13 år.

Kan en gruppe Hollywood-stjerner virkelig endre fotballen?

Noe var galt

Portman har lenge vært engasjert i sport og kampen for likestilling. I 2018 var hun en av kjendisene som startet Time’s Up, en kampanje som støttet ofre for seksuelle overgrep.

I 2019 så hun USAs damelag vinne VM i Frankrike, hvor stjerner som Alex Morgan og Megan Rapinoe spilte aktive politiske roller, blant annet ved å kjempe for å få lik lønn som herrelaget.

Portman har en sønn som elsker fotball. Han fulgte mannlige stjerner som Lionel Messi og Karim Benzema.

Men den sommeren så Portman at sønnen også idoliserte Morgan og Rapinoe.

– Det var da jeg forsto at kvinnelige idrettsutøvere virkelig kan endre ting, sa Portman til The Guardian.

SUPERDUO: Her feirer Alex Morgan på skuldrene til målscorer Megan Rapinoe under VM-finalen i 2019. USA vant finalen 2-0. Foto: Francisco Seco / AP

Portman ville gjøre noe for å drive frem kvinnefotballen. Hun visste bare ikke hva. Og hun kunne ikke gjøre det alene.

Så hun kontaktet Kara Nortman, en tech-investor i Los Angeles som hun kjente fra Time’s Up. Nortman hadde sine egne grunner til å ta opp kampen.

I 2015 hadde hun fulgt VM i Canada med sine tre døtre. Hun elsket turneringen, men da hun ville kjøpe en trøye fra USAs damelag, fant hun den ikke noe sted. Hun leitet i ni butikker i Vancouver og Los Angeles, uten hell.

Da forstod hun at noe med kvinnefotballen var galt.

Snart pratet Nortman og Portman om hva de kunne gjøre. I juli så Portman USA vinne VM, og innen august hadde hun fått en idé.

Hun skrev en melding til Nortman:

– Hvorfor kjøper vi ikke bare et lag?

Ja fra Reddit-sjef

I USA er ikke toppseriene som i Europa. Lag kan tas ut og legges til, og ingen rykker ned. Om noen har pengene og entusiasmen, kan de skape en ny klubb.

Det var 13 år siden Los Angeles hadde hatt et proft damelag. Den gangen het laget L.A. Sol – og gikk konkurs etter 12 måneder.

Skulle Portman og Nortman lykkes, trengte de flere på sin side. De fikk med seg Julie Uhrman, en tech-entreprenør i Los Angeles.

SKAPERNE: Karta Nortman (t.v.) og Julie Uhrman. Foto: Meg Oliphant / AFP

I juli 2020 lanserte de tre et nytt lag i Los Angeles, som skulle være klart til april 2022.

Så begynte jakten på investorer. Stort sett eies fotballklubber av selskaper og enkeltpersoner, og tjener sine penger via billetter, TV og supporterutstyr.

Angel City hentet ressurser som et tech-selskap. De slo kloa i Alexis Ohanian, en av grunnleggerne av det populære nettstedet Reddit. Han er blitt rik ved å investere i tech-selskap. Da han fikk høre om Angel City, nølte han ikke.

PÅ GALLA: Serena Williams og Alexis Ohanian avbildet på rød løper i New York i 2019. Foto: Charles Sykes / AP

– Når folk ser på Angel City om 10 eller 15 år, tror jeg de kommer til å anse denne investeringen som den mest åpenbare, sa Ohanian til Los Angeles Times.

Snart ble Ohanians kone, Serena Williams, også investor. Så kom Longoria, Wade, Zoe, Aguilera, Uzo Aduba, Jennifer Garner, James Corden, Billie Jean King, Jay Shetty og flere.

– Oppmerksomheten rundt laget har vært enorm, sier Emily Caron.

Hun rapporterer om sport og business for den amerikanske nyhetssiden Sportico, med spesielt fokus på toppserien for damer, National Women’s Soccer League (NWSL). Eierne i Angel City har neppe betalt enorme summer, sier hun, fordi de tross alt er 100 stykker som deler kaka.

POPSTJERNE: Her er Christina Aguilera på scenen i Cleveland i 2021. Foto: David Richard / AP

– Jeg tror de bidrar med mer «sosial kapital» enn finansiell kapital. De bidrar med sine navn og kontakter, og det er ekstremt verdifullt for klubben, sier Caron.

Hege Jørgensen, daglig leder for Toppfotball Kvinner, tror også at eierne kan få mange til å få øynene opp for kvinnefotballen.

– Både fordi det vekker stor oppmerksomhet i seg selv, men også fordi de ikke hadde gjort dette om de ikke hadde trodd på prosjektet, sier Jørgensen til NRK.

Dessuten var tiden riktig for Angel City. En av grunnene var den store rettssaken.

«Lik lønn!»

I april 2016 hadde fem av stjernene på det amerikanske damelandslaget krevd at landets fotballforbund betalte dem like mye som de betalte herrene. De fem var Morgan, Rapinoe, Carli Lloyd, Hope Solo og Becky Sauerbrunn.

Tre år senere, like før VM i 2019, tok de saken til retten. De saksøkte sitt eget forbund for kjønnsdiskriminering.

De to landslagenes bonuser var basert på hva Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) betalte dem.

I VM i 2018 ga FIFA herrelagene 400 millioner dollar totalt.

I VM i 2019 ga FIFA damelagene 30 millioner totalt.

Damene kunne ikke styre FIFA, men de kunne kreve at USAs forbund gjorde opp forskjellen. De hadde gode grunner til det: Før 2019 hadde de vunnet tre av syv VM. Og herrene?

Utenom tidenes første VM, i 1930, som var en vits, hadde de aldri nådd semifinalen.

VERDENSMESTERE: USA vant VM for fjerde gang i 2019. Foto: PHILIPPE DESMAZES

Så damene ville tjene like mye. I 2019 kunne man høre rop fra tribunene som sa «Equal pay!» Lik lønn! Rettssaken ble en symbolsk kamp for likestilling, hvor damene fikk støtte fra kjendiser, idrettsutøvere og politikere.

Samtidig ga andre fotballforbund sine damelag lik lønn, blant dem Norge og Australia. I stedet for å følge etter mistet USAs forbund tillit hos spillere og sponsorer.

Likevel så forbundet ut til å vinne i 2020, da en dommer feide til side så godt som alle de juridiske argumentene til spillerne. De anket.

Men tidligere i år lovet forbundet å gi dem lik betaling som herrene. Partene ble enige om en utbetaling på 24 millioner dollar pluss bonuser. Mesteparten var kompensasjon for flere år med underbetaling.

Forbundet lovet også å gi damelaget like mye penger som herrene i alle turneringer fremover.

– Dette er en seier for den neste generasjonen spillere, og for kvinnelige spillere verden rundt, sa Rapinoe ifølge ESPN.

FEIRET: Her er Angel City FC-supportere på kamp etter at USAs kvinnelag vant rettssaken. Foto: Meg Oliphant / AFP

Ikke bare det. Caron tror det kan ha vært et insentiv for de som vurderte å investere i kvinnefotballen.

– Jeg tror det ga folk som var interesserte en ekstra god grunn til å bli med, sier hun.

Dette var imidlertid ikke det eneste slaget damene måtte kjempe. Dessverre.

– La hodene rulle

I fjor kom det nemlig frem flere anklager mot mannlige trenere i NWSL. Den sesongen var 10 lag med i ligaen. Åtte av de 10 trenerne var menn.

På sommeren ble tre av dem i praksis sparket for uakseptabel oppførsel mot sine spillere.

Det var ikke alt. I september rapporterte nettsiden The Athletic at Paul Riley, treneren til North Carolina Courage, hadde presset spillere til å utføre ulike seksuelle tjenester.

Riley skal ha tvunget en spiller til å ha sex med ham. Han skal ha fått to av dem til å kysse. Ifølge rapporten hadde han skreket på spillerne og gitt dem kritikk som gikk langt over streken.

SPARKET: Paul Riley. Foto: Karl B DeBlaker / AP

Visstnok hadde ligaen fått rapporter om disse tingene, uten å ha reagert skikkelig.

Skandalen var enorm. Spillerne streiket i en uke. Stjerner som Rapinoe og Morgan brukte sosiale medier – hvor de har mer enn 20 millioner følgere kombinert – til å legge press på ligaens ledelse.

Snart sto hele turneringen i fare.

– Folk bekymret seg veldig for ligaens fremtid, sier Caron.

Før hadde det vært to forsøk på å drive en proffliga i USA: Women’s United Soccer Association og Women’s Professional Soccer. Begge hadde gått konkurs etter tre år.

Nå var NWSL inne i sitt tiende år, men leitet fortsatt etter penger. Mange lurte på om sponsorene ville trekke seg etter skandalen.

På et tidspunkt tweetet Rapinoe:

– Brenn ned hele greia. La hodene rulle.

Ligaen overlevde til slutt, men ikke uten endringer. I 2017 hadde det blitt stiftet en interesseorganisasjon for kvinnelige spillere: US Women’s National Team Players Association (USWNTPA).

Da skandalen ble avdekket, nektet spillerne å ta til takke med kun en unnskyldning.

Riley ble sparket på dagen. Sjefen for ligaen, Lisa Baird, sa opp.

Da en ny trener, Rory Dames, sa opp i november, hadde fem av åtte mannlige trenere den sesongen forlatt sine roller, enten før eller etter rapporter om uakseptabel adferd.

Så kom den finansielle kompensasjonen. I februar i år ble ligaen og USWNTPA enige om å heve minstelønnen for spillere fra 22 000 dollar til 35 000 dollar per år. Det var kun en av mange finansielle forbedringer.

Tar man med at USAs fotballforbund nå har fått sin første kvinnelige president, i Cindy Parlow Cone, så har damene tatt minst to store seiere de siste to årene.

Nå jobber Angel City for å holde trykket oppe.

Kvinnelig lederskap

– Vi er veldig bevisste på å få frem kvinnelig lederskap, kvinnelig eierskap og kvinnelig fremgang, har Eniola Aluko sagt til BBC.

Hun var før stjernespiss for en rekke lag i England og USA, før hun ble direktør for damelaget til Aston Villa. Da hun ble direktør i Angel City, ansatte hun med en gang en kvinnelig trener i Freya Coombe.

HOVEDTRENER: Freya Coombe. Foto: Gary A. Vasquez / Reuters

Dagens støtteapparat i Angel City har både kvinner og menn, med kvinner i sjefsrollene.

– Fotballen har tradisjonelt blitt styrt av menn og gjør i stor grad det fremdeles. Det jo først nå som toppklubbene våre blir mer profesjonelle, at vi skaper flere arbeidsplasser for kvinner i fotballen, sier Jørgensen.

Hun legger til:

– Kvinnelige ledere tilfører fotballen mye, generelt. Mange har i tillegg egne erfaringer eksempelvis som spillere og har en enorm drivkraft til å bedre forholdene for kvinnefotballen.

Eierne har skapt blest rundt laget som bare Hollywood-stjerner kan. Innen sesongstart hadde Angel City dratt inn 35 millioner dollar fra sponsorer, som var klart mest i ligaen. De hadde solgt mer enn 15.000 sesongbilletter, langt flere enn byens herrelag LA Galaxy.

Samtidig har Angel City lovet å støtte byen sin. De sender en tiendedel av sponsorinntektene til sosiale formål i Los Angeles. De har donert sports-BH-er til unge spillere og gitt flere tusen måltider til fattige.

Før en kamp skulle spillerne bli presentert slik:

Foto: Katharine Lotze / AFP

De har flere ambisjoner. Mange av investorene anser laget som et verktøy i kampen for likestilling. Entreprenører som Uhrman vil unngå røde tall, og vise verden at kvinnefotballen er verdt å investere i.

Ohanian vil erobre idrettsverdenen.

– Du må virkelig ha troen fra dag én, sa han til Los Angeles Times.

– Målet her er ikke å bli den beste klubben i ligaen. Det er ikke å bli det beste kvinnelaget innen sport, eller den beste fotballklubben. Målet er å bli den beste idrettsklubben i verden. Det er der lista må ligge.

Angel City er et stykka unna akkurat det. Før sesongen fikk de kritikk fra egne fans da de ble lenket til Sean Nahas, en mannlig trener.

Da de begynte sesongoppkjøringen i NWSL Challenge Cup, vant de én av seks kamper og endte sist i sin gruppe.

– Man lærer mer av sine feil enn sine triumfer, sa Uhrman.

Alle heier på englene

Men da Angel City skulle spille sin første offisielle kamp, 30. april, var alle tabber glemt. Før avspark marsjerte englene ut foran 22.000 tilskuere hjemme på et utsolgt Banc of California Stadium.

De slo North Carolina Courage 1–0. Englenes kamp var i gang.

FØRSTE FEIRING: Angel City FC-spiss Jun Endo scoret det eneste målet mot North Carolina Courage. Foto: Kiyoshi Mio / Reuters

Jessica Berman, den nye sjefen for NWSL, kalte debuten et historisk øyeblikk for ligaen.

– Jeg vil si at de har endret måten folk tenker på med hensyn til investering innen sport, og ikke bare innen NWSL. Denne idéen om at kjendiser og tidligere idrettsutøvere kan eie lag sammen, har skapt mye oppmerksomhet, sa hun ifølge Los Angeles Times.

I skrivende stund ligger Angel City på sjetteplass blant de 12 lagene. De har vunnet fire av 10 kamper og tatt 14 poeng.

Samtidig topper de en annen tabell. De har et snitt på 18.500 fans per hjemmekamp. Utenom Portland Thorns har resten av lagene et snitt på under 7.000.

Angel City har flere fans på tribunene enn noe lag i den norske eliteserien. De slår Brentford, et av lagene i verdens mest populære liga, Premier League.

MEKTIG: Slik ser det ut når Angel City FC spiller hjemmekamper i Los Angeles. Foto: Meg Oliphant / AFP

– Det er jo helt enormt, sier Jørgensen.

– Og det viser at det virker, og potensialet som ligger der. Det er et underholdende produkt så lenge det blir investert i, det er hele poenget. Når man har sånne aktører som legger de nødvendige ressursene ned i idretten, og gir dem scenen de trenger, så får det effekt. Det er veldig inspirerende for alle, inkludert oss her i Norge, sier hun.

Hun trekker paralleller med Toppserien i Norge, som skjøt fart da kommersielle partnere kom inn i 2017-18-sesongen. Nylig slo ligaen publikumsrekord to uker på rad.

– Det var enormt viktig. Nå øker verdien, satsingen og oppmerksomheten. Det var ene og alene fordi vi kunne investere, selv om vi også de siste årene har vært nødt til å ta steg for steg, sier Jørgensen.

Caron tror Angel City kan endre kvinnefotballen – og idrett for kvinner generelt.

– Hvis det fungerer, vil det vise at man kan eie lag uten én person som betaler fem millioner dollar. Man kan ta med mange ulike investorer, som gjør det hele mye lettere. Og da åpner du døren for å utvide ligaen, sier hun.

– Dette er viktig, for jo mer penger som kommer inn fra eierne, desto mindre er ligaen avhengig av sponsorer for å overleve.

Jørgensen syntes det er fantastisk at kjendisene bruker akkurat fotballen som sitt redskap.

– Ambisjonen til Angel City er å gjøre kvinnefotball like kommersielt attraktivt som herrefotball. Det har en sterk signaleffekt, sier hun.

– Ikke bare for kvinnelige idrettsutøvere i USA, men i hele verden.