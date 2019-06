Vraket til VM – klar for engelsk toppklubb

Kristine Leine fikk mye oppmerksomhet da hun ikke fikk spille VM-kvalifisering for Norge på grunn av sykepleierstudier. Hun så seg etter hvert nødt til å droppe studiene, for å kunne satse fullt og helt på fotballen.

Skuffelsen var derfor ekstra stor da hun ble vraket til VM av landslagssjef Martin Sjögren.

– Det er jo knusende. Det er drømmen til veldig mange, så det å ikke få være med er kjipt, sa Leine til NRK noen uker etter uttaket.

Men nå har lykken snudd for midtstopperen som har vært i Røa siden 2015. I juli blir Leine proff i den engelske toppserieklubben Reading.

– Det har ikke helt gått opp for meg, egentlig. Det er en veldig god klubb og vi får møte god motstand, så jeg er veldig spent på hvordan jeg kommer til å ta nivået, forteller hun til NRK.

– Rart at hun ikke er i VM

At ikke Leine er med i VM-troppen som nå befinner seg i Nice og lader opp til åttedelsfinale mot Australia, var kanskje den største overraskelsen ved VM-uttaket som ble offentliggjort i mai. 22-åringen har ti kamper for Norges A-landslag og en rekke kamper for aldersbestemte landslag.

– Jeg synes det er rart at hun ikke ble tatt med til VM. Jeg føler hun holder et bra nivå, et nivå som etter min mening hadde holdt til å være i en landslagstropp, sier Røa-trener Geir Nordby.

TRIST: Røa-trener Geir Nordby synes det er trist at Leine forlater klubben. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Interessen rundt midtstopperen har likevel vært merkbar. Med hennes landslagsbakgrunn og toppserieerfaring, er ikke Nordby overrasket over at hun nå går til en større liga der hun kan leve av fotballen.

– Det er jo trist at vi mister henne, selvfølgelig. Hun har utviklet seg bra i Røa og blitt en del av stammen vår. Samtidig vil vi ikke stikke kjepper i hjulene for en utenlandsdrøm, forklarer han.

– Må tenke på egen utvikling

Reading ble nummer fem forrige sesong og er en hardtsatsende klubb en times kjøretur fra London. Leine forteller at det gikk fort fra klubben viste interesse til hun var i England, fikk møte trenere og høre om spillernes treningshverdag.

– Jeg ble egentlig veldig glad i klubben da jeg besøkte dem. Trenerne var veldig hyggelige, og jeg følte at det var en veldig bra klubb for meg, forteller hun.

BLIR LAGVENNINNER: Kristine Leine blir lagvenninne med blant andre Rachel Furness (t.v.), som her feirer scoring mot West Ham i semifinalen i FA-cupen i vår. Foto: Matthew Childs / Reuters

Hun visste lite om klubben fra før av, men har fulgt litt med på den engelske serien på grunn av landslagsspillerne Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i Chelsea. Sammen med Guro Reiten, som nylig signerte for Chelsea, blir de Leines konkurrenter i den engelske ligaen etter sommerpausen.

Men først skal de spille minst én VM-kamp til for Norge, mens Leine må følge mesterskapet hjemmefra.



– Er overgangen til Reading et lite plaster på såret?



– Det var skuffende å ikke bli tatt ut til VM, men for meg så er det viktig å tenke videre på egen utvikling. Det at de ønsker meg i Reading er fint, det er en god klubb og jeg gleder meg til å spille for dem.