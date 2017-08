Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Hele drakta er jo revet i filler! Se på det der?, utbrøt NRK-kommentator Amund Lutnæs da Vilhjálmsson løp rundt i bare fillene i Grimstad.

Den spesielle situasjonen skjedde etter et drøyt kvarter av cupkampen mot 1.divisjonslaget Jerv onsdag kveld.

Hjemmelaget hadde gått opp ledelsen allerede etter 11 minutter av kampen, og Vilhjálmsson jaget utligning.

MÅLFARLIG: Matthías Vilhjálmsson har scoret åtte ganger i cupen denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Et hjørnespark ble svingt inn i feltet da angriperen gikk rett i bakken. Da islendingen reiste seg opp igjen, var det så store huller i Rosenborg-drakta at spissen måtte ut på sidelinjen for å bytte overdel.

Stanget inn 2-1-scoringen

Men Rosenborg lot seg ikke stoppe selv om Jerv hadde et godt tak om både kampen og Vilhjálmssons drakt.

Først utlignet Milan Jevtovic etter drøye halvtimen, før nettopp Vilhjálmsson sikret seier og cupavansement i det 60 minutt.

Yann-Erik de Lanlay sendte et presist innlegg inn i feltet, som islendingen stanget kontant i nettet. Det var Vilhjálmsson åttende scoring i cupen denne sesongen.

Flere mål ble det ikke i Grimstad, og dermed er Jerv ute av cupen for denne gang.

– Jeg synes det var en tøff kamp. Jerv er sterke fysiske og gjør det vanskelig for oss, men vi har kontroll og skaper sjanser, selv om vi bare vinner med ett, sier Vilhjálmsson til NRK og fortsetter:

– Det handler om å gå videre, så vi er fornøyd.

Hvilte flere spillere

Rosenborg stilte uten flere av sine største profiler mot 1. divisjonsklubben.

Dansken Nicklas Bendtner, som noterte seg for to mål og en målgivende pasning i nedsablingen mot Kristiansund, var verken på banen eller på benken.

Det samme gjaldt Pål André Helland, Tore Reginiussen og Mike Jensen. Førstekeeper André Hansen og fast høyreback Vegar Eggen Hedenstad satt på benken fra start.

– Vi jobber oss gjennom det etter at de tar ledelsen og viser at vi er det beste laget. Dette er en gjeng som har spilt mindre og som trengte å spille. Jeg synes totalt sett at vi kontrollerer kampen. Vi har mer enn nok sjanser til å avgjøre det tidlig, men vi kommer oss gjennom dette uten å bruke for mange krefter, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til NRK.

Neste steg i cupen er kvartfinalene, som er berammet til 27. august.