Viasat skal sende omstridt undertøysliga

Fra og med 15. april skal Viasat sende Legends Football League på norske TV-skjermer. Det er en omstridt idrett med samme regler som amerikansk fotball, men med svært lite klær.

Det har fått mange til å se rødt.

Viasat har kunngjort at de skal sende ligaen på sine egne Facebook-sider, og det har gitt et skred av kommentarer, nesten utelukkende negative. Blant dem som har vært mest kritisk er Mette Isaksen, trener for damelaget til Oslo Trolls.

– De gir et budskap om at du må kle av deg for å få oppmerksomhet. Som dame kan du ikke bli tatt seriøst som idrettsutøver ellers, sier Isaksen til NRK.no.

HÅPER VIASAT SNUR: Mette Isaksen, trener for damelaget til Oslo Trolls, er svært kritisk til Viasats avgjørelse om å sende «undertøysligaen» LFL. Foto: PRIVAT

Hun er forferdet over avgjørelsen til Viasat.

– Det er helt utrolig. Jeg lurer på om Viasat virkelig er villig til å gjøre alt for penger. Det at dette konseptet finnes i USA er ille nok, men at Viasat skal vise det er skandale. Det er kvinneundertrykking satt i system, sier hun.

– Nakenhet og dårlig sikkerhet

Det finnes fire damelag i Norge, og omtrent 120 aktive spillere. Praten har gått i miljøet etter at Viasat kunngjorde at de skulle begynne sendingene. På kanalens Facebookside får kanalen gjennomgå.

– Det er provoserende fordi vi har jobbet i flere tiår med å få opp en dameliga for amerikansk fotball, så kommer det en liga som handler om nakenhet, som har dårlig sikkerhet, og som er alt annet enn det vi assosierer oss med, sier Hege Indresand, trener for damelaget Kristiansand Gladiators til NRK.no.

–Dette er bildet unge jenter får når de søker etter amerikansk fotball og jenter. De får opp bilder av bikinier, og kameraene er bare fokusert på kroppsdelene. Det er det bildet man får, og det synes jeg er vanskelig, sier Indresand.

Må samtykke når klærne rives av

Legends Football League var omstridt fra dag én i 2009. Spillere ble bøtelagt for å ha på for mye klær, de må selv betale eventuelle legeregninger og ifølge flere artikler får heller ikke spillerne betalt, selv om kampene har tv- og publikumsinntekter.

I tillegg må spillerne samtykke til utilsiktet nakenhet.

– Det er ingen skam å snu. Mulig de ikke har gjort researchen. De må ta det til etterretning og stoppe programmet. Vær kritisk til hva dere viser og hvilke signaler dere sender ut, sier Indresand.

Kommunikasjonssjef i MTG, Line Vee Hanum, sier i en kommentar til NRK at det er gjort en hel del grep for å styrke Legends Football League som en fullverdig og seriøs idrettsliga de seneste årene.

– Blant annet har det blitt gjort endringer for å bedre sikkerheten og i år vil blant annet utøvernes bekledning endres til bukser, sier hun.

– Dette er ikke en vesentlig sportssatsning for Viasat i Norge, men altså en del av et sentralt rettighetskjøp som hovedsakelig skal vises på vår nordiske strømmeplattform Viaplay.