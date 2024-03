VG erfarer: Lucas Braathen gjør comeback for Brasil

Nye anklager mot omstridt motorsport-topp – skal ha forsøkt å hindre Formel 1-løp i Las Vegas

Mohammed Ben Sulayem, den mektige presidenten i Det internasjonale bilsportforbundet (FIA), skal ha bedt Formel 1-inspektører om ikke å godkjenne Las Vegas-banen foran VM-løpene i fjor høst, melder BBC.

Påstanden er den siste i en rekke anklager mot den øverste lederen i FIA, som blant annet organiserer Formel 1.

BBC viser til en rapport som ble sendt fra en FIA-leder til forbundets etiske komité.

Anklagen er lekket fra den samme varsleren som kom med opplysningen om at Ben Sulayem skal ha omgjort en tidsstraff mot Fernando Alonso i Saudi-Arabia i fjor. Sistnevnte forhold er FIA-presidenten allerede under etterforskning internt for.

Ifølge varsleren ble baneinspektørene bedt av Ben Sulayem om å finne en måte for å sørge for at banen i Las Vegas ikke ble sikkerhetsmessig godkjent.

En talsmann for FIA sier til BBC at Las Vegas-banen ble godkjent i henhold til forbundets krav, men påpeker at det var en forsinkelse i inspeksjonen på grunn av pågående byggearbeider.

Det kommer ikke fram hvorfor Ben Sulayem skal ha ønsket at banen i Las Vegas ikke skulle bli VM-godkjent. Løpet ble uansett arrangert, og Red Bull-stjernen Max Verstappen vant foran Charles Leclerc og Sergio Pérez.

Formel 1-sesongen startet i Bahrain sist helg, og neste løp kjøres i Saudi-Arabia kommende helg.

