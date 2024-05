Vegard Ulvang vraket til langrennskomiteen: – Jeg var interessert i å bidra

Mesterliga-finalen til Oslo i 2026

Finalen i Mesterligaen for kvinner i 2026 skal spilles på Ullevaal Stadion. Det melder Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Dette er fantastisk for hele norsk fotball. Utviklingen i internasjonal kvinnefotball går i rekordfart, med de beste lagene på et veldig høyt nivå. Det er i enorm vekst sportslig, kommersielt og publikumsmessig, så det er en ære å få mulighet til å arrangere den største kampen av dem alle, sier fotballpresident Lise Klaveness.

– Vi håper og tror at dette vil inspirere flere unge jenter og kommende generasjoner til å spille fotball. Ringvirkningene av et slikt arrangement vil komme barn og unge i Oslo til gode, noe som er et klart mål for kommunen, sier byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.

Onsdag bestemte også det europeiske fotballforbundet (Uefa) at finalen i Mesterligaen for menn skal spilles i Budapest i 2026.

Ullevaal Stadion har i en årrekke blitt brukt som landslagsarena og har en kapasitet på 27.182 tilskuere.