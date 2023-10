Svindal og Iuel forlovet

Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel er forlovet. Det avslører stjerneparet selv på Instagram. «She said yes!» skriver de under et bilde av seg selv der de er på Kvitfjell.

Svindal har også lagt ut en post på Instastory, der han går bak Iuel i fjellet med en åpen smykkeboks med en ring i. Teksten sier: «Hun har ingen anelse om hva som skal skje».

Paret ble foreldre til lille Storm for bare en drøy måned siden. Hekkeløper Iuel fortalte nylig til NRK at målet hennes er å komme tilbake til både EM og OL neste sommer.