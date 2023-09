– Det blir spennande å sjå korleis kroppen er etter eit langt svangerskap, fødsel og alt det, seier Iuel til NRK.

– Eg har sett at det har gått bra med folk tidlegare som prøver å komme tilbake, men ein høyrer ikkje så mykje om dei som det ikkje går bra med.

Torsdag var ho til stades på Olympiatoppens Paris-samling på Fornebu, snautt ti månader før OL-starten i den franske hovudstaden neste år.

1. september vart ho og den tidlegare alpinstjerna Aksel Lund Svindal foreldre for første gong, då sonen Storm kom til verda.

– Livet er veldig er bra. Vi storkoser oss som den vesle familien vi er. Det har rett og slett vore fire veldig fine veker, seier Iuel om perioden etter fødselen.

STJERNEPAR: Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel, her frå Idrettsgallaen i januar 2022. – Aksel er veldig flink. Eg trur han synest det er skikkeleg koseleg, seier Iuel om familielivet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Eit veldig hårete mål

29-åringen har i fleire år vore blant dei største norske friidrettsprofilane og har mellom anna OL-deltaking frå både 2016 og 2021, fire VM-deltakingar og ein femte- og sjetteplass som best i EM på 400 meter hekk.

No er spørsmålet om ho kan rekke OL og EM i 2024.

– Eg har sett eit veldig hårete mål for meg sjølv om å prøve å rekke OL. Det er det store neste året, men det hadde vore fint å ta EM i same slengen, seier ho.

Medan OL startar 26. juli, blir EM arrangert i Roma frå 7. til 12. juni.

– No er det litt før OL neste år, så det spørst om kroppen rekk å bli klar. Men eg skal i alle fall gjere alt eg kan for å komme tilbake til det.

OL-SAMLING: Fotografering var blant punkta på dagsordenen på Fornebu torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Tok Iuels rekord: – Gler meg til å følgje med

Sportssjef i Noregs Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, har full tru på Iuels moglegheiter for å komme tilbake på øvste nivå.

– Eg har erfaring frå både orientering og skiskyting med utøvarar som har fødd barn og komme tilbake og til og med vorte verdsmeistrar året etterpå, seier han, og held fram:

– Ho har veldig bra treningsmotivasjon og er i eit veldig bra miljø. Det har vi absolutt trua på.

Iuel hadde før sesongen den norske rekorden på 400 meter med 51,64, ein rekord som Henriette Jæger forbetra tre gonger i løpet av sesongen til 51,03.

STJERNESKOT: 20 år gamle Henriette Jæger har imponert stort i 2023 og siktar mot OL-deltaking for første gong i 2024. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det blir veldig bra å ha Amalie tilbake. Eg kjenner at eg gler meg til å følgje med på henne. Ho klarer det meste, så eg er veldig spent, seier Jæger.

Får ikkje vere med på trening

Iuel er ein del av treningsgruppa med mellom anna Karsten Warholm, leia av trenar Leif Olav Alnes.

Førebels får ho ikkje vere med på gruppetreningane.

– Leif Olav er ganske streng på at eg ikkje får komme tilbake før eg er 100 prosent, for han vil prøve å unngå eventuelle tilbakeslag. Vi har jo inga tid å miste no som det er så kort tid til OL, så han vil heller vente litt lenger og dryge treninga og vente på at kroppen er 100 prosent før ein set i gang igjen, forklarer ho.

TRENAR SAMAN: Amalie Iuel og Karsten Warholm har vore ein del av same treningsgruppe i fleire år. Foto: Javad Parsa / NTB

– Korleis trur du dei neste månadene blir og kva er det som må klaffe for at du skal komme tilbake til OL og eventuelt EM?

– Eg trur det aller viktigaste er å få kontinuitet i treninga. Ikkje få nokre tilbakeslag med skadar eller sjukdom. Kroppen har vore gjennom ganske mykje med eit svangerskap og fødsel. Eg startar på ein måte på null i treninga, seier ho.

– Sjølv om eg har halde det ganske ved like i svangerskapet, så har det vore ei stund no utan trening. Eg trur berre det handlar om å ikkje starte for tidleg, samanfattar Iuel.