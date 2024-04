Vålerenga klare for NM-finale for første gang på ti år

Forbannet Hovland midt i fiaskorunde: – Så jævlig dårlig du er

Viktor Hovland hadde en mildt sagt tung dag på jobb under majorturneringen The Masters fredag kveld norsk tid. Allerede på det første hullet kom en forsmak på det som var i vente, da han gikk av med en såkalt bogey. Det vil si at han brukte ett slag «for mye». På hull to ble vondt til betydelig verre, og etter banens fem første hull, lå han hele sju slag over par.

– Den verste starten i manns minne, kommenterte Discovery-ekspert Per Haugsrud.

– Et sjokk for systemet, supplerte kollega Henrik Bjørnstad.

Hovland var avhengig av å pynte på scoren for å kvalifisere seg til turneringens to siste dager, men da han vartet opp med nok et skjevt utslag i sterk vind på den allerede fryktinngytende golfbanen Augusta, rant det over for 26-åringen.

– Det er så sjukt. Det er så sjukt, ropte han i fortvilelse, før han utbrøt:

– Så jævlig dårlig du er i golf!

Discovery-ekspert Marius Thorp fikk med seg utbruddet:

– Det er en reaksjon på at han ikke får til det han vil. Han vet nok godt at han ikke er jævlig dårlig i golf, sa han under kanalens studiosending.

Avslutningen ble også et mareritt for mannen som skrev norsk idrettshistorie så sent som i august, og en dobbeltbogey på hull 15 fjernet alt håp om at han skulle klare cuten.

Hovland hadde ikke misset en cut siden Scottish Open sommeren 2022, men nå går altså Masters-helgen uten nordmannen. Bare topp 50 får være med lørdag og søndag, og fredagens fiaskorunde sendte Hovland ned på en delt 71.-plass.

I tillegg til tidlig hjemreise, betyr resultatet ny verstenotering i en profesjonell turnering. Den forrige var en runde på 80 slag under Porsche European Open tilbake i 2018. Fasiten fredag er 81 slag, ni over par.

Trioen i tet ligger på seks slag under par.