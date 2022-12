Ut mot behandlinga av Maguire: – Frykteleg at det kan skje

Sjølv om Manchester United-stopparen har levert gode prestasjonar for England i VM så langt, har ikkje dei nedverdigande kommentarane stoppa av den grunn.

Nyleg vekte det oppsikt då den ghanesiske politikaren Issac Adongo i parlamentet brukte Maguire for å få fram eit poeng.

Adango stempla Ghanas visepresident Mahamudu Bawumia som ein «økonomisk Maguire» for å illustrere at Bawumia hadde byrja å miste det gamle nivået sitt.

Etter Tysklands VM-exit nytta den tidlegare nederlandske storspelaren Rafael van der Vaart sjansen til å snakke ned Maguire då han skulle analysere kampen for nederlandske NOS.

– Niklas Süle er ikkje verdsklasse. Han er «den tyske Maguire», sa van der Vaart.

Tidlegare Manchester United- og England-spelar Ashley Young har for lengst late seg irritere av behandlinga den storvaksne stopparen støtt og stadig får.

– På grensa til mobbing

Før VM gjekk Young ut og påpeika at det er uunngåeleg å få kritikk og misnøye frå supporterar når du er kaptein for ein av dei største klubbane i verda, slik Maguire er for Manchester United.

Men han slår fast at éin stad går grensa.

– Kritikken han får har gått for langt. Han kan spele bra for England, men blir likevel bua ut. Han kan spele bra for United, og han blir likevel bua ut. Det er på grensa til mobbing, meiner Young.

– Men han er ein sterk karakter og kan takle det, legg han til.

I ei undersøking gjort av The Alan Turing Institute, gjeve att av BBC, kjem det fram at det berre er Cristiano Ronaldo som blir meir utskjelt enn Maguire på Twitter av alle Premier League-spelarane.

Dei gjekk gjennom 2,3 millionar twittermeldingar frå august 2021 til januar 2022, og fann over 60.000 meldingar som kan skildrast som støytande.

Av desse var nesten 9000 meldingar retta mot Maguire.

Neste spelar på lista er Marcus Rashford, med 2557 meldingar ...

Foto: Grafikk Geir Jone Karlsen / NRK

Manchester United-lagkamerat Luke Shaw ordla seg nyleg slik:

– Han har fått mykje drit. Truleg meir enn eg nokosinne har sett.

– Frykteleg at det kan skje

NRKs VM-ekspert Kristoffer Løkberg har faktisk spelt på same lag som Maguire tidlegare. Begge var innom Sheffield United i 2011.

Løkberg har lite til overs for behandlinga Maguire støtt og stadig får, og trur den gamle lagkameraten sin blir påverka av all negativiteten.

– Det er nok umogleg å ikkje bli prega av dette. Når du kan oppleve å bli bua på av eigne supporterar, vil det alltid liggje i bakhovudet i det du går ut på bana. Eg synest det er heilt frykteleg at det i heile teke kan skje. Då har folk misforstått ordet supporter, seier Løkberg.

Han hugsar Maguire som ein roleg og hyggjeleg type.

– Det som imponerte var korleis han fotballmessig alltid tok nivået, same kven han vart sett opp mot, minnest NRK-eksperten.

Kristoffer Løkberg synest det er trist å sjå behandlinga hans tidlegare lagkamerat Harry Maguire får av eigne supporterar. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

I eit intervju med The Times rett før VM vart Maguire bede om å kommentere all kritikken han stadig møtast med frå fleire hald.

Skal ein tru midtstopparen, får han ikkje med seg særleg mykje av det som blir sagt.

– Sjølv då eg var med på å komme til EM-finalen, og vart teken ut på laget til turneringa, oppsøkte eg ikkje kva som vart sagt om meg. Eg prøver så godt eg kan å ignorere det som skjer på utsida, svarte Maguire.

Maguire: – Sjølvsagt har vi kjensler

Kritikken og dritslenginga går hardare inn på familie og venner, innrømde United-kapteinen i intervjuet.

– Dei les nok litt meir enn meg. Og openbert blir dei påverka av det folket meiner. Ingen liker å bli snakka om på ein dårleg måte. Det er berre ein menneskeleg eigenskap vi alle har. Når ein er i søkjelyset, kjem det til å skje. Og det har eg full forståing for. Men når familien min les det, eller ting går til det ekstreme, då er det nok tøffare for dei, seier han.

Men Englands omdiskuterte forsvarskjempe er klar på éin ting: Han plagast når han spelar dårlege kampar.

– Eg trur folk ser på fotballspelarar som robotar som ikkje har kjensler, men sjølvsagt har vi kjensler. Vi blir skuffa og lei oss når vi ikkje spelar bra, seier han.

Harry Maguire er i Qatar saman med resten av den engelske VM-troppen. Foto: CARL RECINE / Reuters

Tidlegare England-spelar Owen Hargreaves trur Maguire tek det meir innover seg enn han vil innrømme.

– Det er tøft for Harry, han har hatt eit par verkeleg tøffe år. Eg forsikrar deg, det han har vore nøydd til å halde ut, det har ikkje vore lett. All kritikken, all negativiteten, det er vanskeleg å oversjå det det når du spelar. Eg ser at han prøver å ikkje tenkje på det og berre vil fokusere på å spele, men han er under eit anna mikroskop no, seier Hargreaves til Discovery.

– I Harry ser eg ein partnar

Maguire får støtte også frå landslagskollega og Manchester-City-stoppar John Stones.

I eit intervju med Goal bruker Stones store ord om utskjelte Maguire.

– Når eg ser på Harry, ser eg ein partnar. Gjennom alt vi har erfart saman, har han alltid hatt ryggen min, og eg har hatt hans. Vi har hatt så mange kampar saman, knytt eit band og eit partnarskap. Vi veit kva den andre personen skal gjere og korleis vi best jobbar saman. Det berre klikkar, seier Stones i intervjuet.

Harry Maguire er framleis eit ynda selfie-objekt hos delar av fansen. Foto: Hassan Ammar / AP

I VM gjekk England og Maguire vidare etter å ha spelt uavgjort mot USA og slått Iran og Wales.

I åttedelsfinalen søndag ventar Senegal. Der trur NRK-ekspert Carl-Erik Torp at England kan få ei ny god oppleving.

– England hadde ein dårleg dag mot USA, eller så har dei sett veldig bra ut i VM så langt og gjort jobben. Dei er store favorittar mot Senegal, meiner Torp.

England kom til VM med eit elendig 2022 i bagasjen, der tre uavgjortkampar og tre tap var fasiten i obligatoriske kampar før meisterskapen.

Torp meiner uansett det er for tidleg å friskmelde engelskmennene.

– Dei har ikkje møtt veldig bra lag så langt, Wales har til dømes vore veldig svake heile meisterskapen. Dei har ikkje fått éin skikkeleg test, og det var mot USA, og det er kampen dei såg dårlegast ut i. Det er vanskeleg å seie kor bra dei faktisk er. Men dei har fått ein veldig komfortabel veg til åttedelsfinalen, brukt få spelarar og spart mykje krefter. Dei er favorittar mot Senegal, sjølv om det senegalesiske laget er solide defensivt og har bra sentrallinje, seier Torp.

Gareth Southgate har ført England til gode resultat dei siste meisterskapane. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Southgate fekk jobben i 2017 og har vorte ein populær trenar, mest på grunn av gode resultat, men også for veremåten og personlegdommen sin.

– England kan vinne VM

Kontrakten hans med England strekkjer seg ut 2024 etter EM i Tyskland, men Løkberg meiner Southgate truleg er avhengig av eit godt VM for å behalde jobben.

– Alt er avhengig av omstenda, det er akseptabelt å ryke mot eit godt lag viss ein har komme seg vidare frå gruppa, men eit England som ikkje kjem seg til kvartfinale vil alltid vere katastrofe. Men viss ein set seg ned og ser på historia, kor godt har eigentleg England gjort det i VM? Er ikkje det Southgate har gjort no det desidert beste England har fått til over ein lengre periode? Jobben han har gjort fortener å overleve éin dårleg meisterskap. Men fotballen er brutal, og det er tvilsamt at det blir akseptert viss England skuffar.

Young seier til The Sun at han har store forhåpningar for VM.

– Når ein ser korleis EM gjekk, gir eg oss alle høve til å vinne turneringa. Kritikken Gareth Southgate får, er heilt latterleg. Det er «bullshit», seier Young til The Sun.

Det er særleg nedturen i Nasjonsligaen, der England rykte ned frå nivå A, som gjer at kritikarane har gått etter Southgate.

– Berre fordi han ikkje tok laget inn i finalen i Nasjonsligaen, meiner folk at han bør kritiserast. Sjølvsagt, ein vil vinne kampar når ein er med på ei turnering, men Gareth har totalt forandra korleis det er å vere med England, meiner Young.

Kampen mot Senegal blir spelt søndag klokka 20 og blir sende på TV 2.