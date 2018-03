Ulsom: – Det har vært et hardkjør helt fra starten

– Det er helt sinnssykt. Det er fantastisk å vinne dette løpet her, sier Joar Leifseth Ulsom etter målgang.

– Det har vært et hardkjør helt fra starten og det har vært veldig tøft. Det var vanskelig å holde tårene tilbake når jeg krysset målstreken, sier han.

Ulsom ble første norske vinner av løpet siden Robert Sørlie i 2005. Da han passerte målstreken først i Alaska etter 9 dager, 13 timer og 1 minutt, og kom i mål med åtte hunder.

Vanvittig idrettsprestasjon

– Det er det mest ultimate en hundekjører kan vinne i verden. Det er en vanvittig idrettsprestasjon av Ulsom. Han har kjempet i over ni døgn og over 1600 kilometer i ødemarken I Alaska. Dette er stort, sier NRKs ekspert på hundekjøring Hans Petter Dalby

Selv med en solid ledelse holdt Ulsom farten oppe.

– Han økte bare mot slutten. Det kan være konkurrenten ga opp, men etter at han tok over ledelsen bare økte han. Han hadde over fire og en halv time å gå på mot slutten.

Taktisk smart

Ulsom valgte å hvile på et senere tidspunkt enn sine argeste konkurrenter. Mens både Nicolas Petit og Mitch Seavey hvilte forholdsvis tidlig i løpet, ventet Ulsom med å ta den obligatoriske 24-timershvilen. Den tok han først på sjekkpunktet Iditarod, og det kan ha vært den taktiske genistreken som avgjorde hundeløpet.

– Det blir vanskelig å si, men det kan være han profitterte på det. Han var dyktigst til å kjøre hund og hadde det beste spannet, sier Dalby.

Ulsom overtok ledelsen i løpet da Petit kjørte feil i snøstormen på vei til sjekkpunktet Elim. Siden har han vært i ledelsen.

– Jeg er naturligvis en meget fornøyd mann akkurat nå i en god posisjon. Jeg er veldig imponert over hundene mine, sa Ulsom i et kort intervju under det korte oppholdet på det siste sjekkpunktet.

VERDENS LENGSTE HUNDELØP: Ulsom kjempet seg gjennom tøffe forhold sammen med hundene sine. Foto: Mark Meyer / Reuters

Tøffe forhold

NRKs ekspert Hans Petter Dalby kommenterte løpet før Ulsom la ut på sin siste etappe.

– Det er visst et Iditarod som man ikke har sett maken til på flere år. Det er masse vind, stormer og tunge, løse spor. Det har gått utrolig sakte, vanligvis skulle han ha vært i mål på denne tiden, sa han i går kveld.

De tøffe forholdene bidro til norsk seier. Det å fullføre et løp som Iditarod er svært krevende, tittelen som vinner av løpet henger derfor svært høyt blant hundekjørere verden over.

I de ekstremt krevende forholdene slet hjemmefavorittene Nicolas Petit og Mitch Seavey tungt. Førstnevnte lå lenge i tet, men kjørte feil og ble innhentet av Ulsom.

Dermed kunne Ulsom kjøre inn til seier.