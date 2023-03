Udnes Weng inn til suverent NM-gull

Spansk boikott fortsetter før Norge-møte

Spania stiller uten 15 av sine beste spillere mot Norge kommende torsdag.

Disse spillerne har siden september boikottet landslaget på grunn av trener Jorge Vildas. Da han fredag offentliggjorde troppen til de kommende kampene, var fortsatt ikke disse å finne.

Irene Paredes vekker imidlertidig oppsikt med sin retur. Hun har tidligere uttrykt støtte til de 15 utbryterne, men vender nå tilbake.

I et brev i fjor forklarte de 15 spillerne at situasjonen på landslaget gikk ut over deres mentale helse. Det spanske fotballforbundet har satt hardt mot hardt, og sagt at spillerne ikke får bestemme hvem som skal være trener.