Tysk fan tatoverte Tandrevold på kroppen: – Jeg elsker henne

Hvilken person ville du helst tatovert på kroppen? For den tyske supersupporteren Andreas Meinicke falt valget på Ingrid Landmark Tandrevold.

– Det er helt sinnssykt. Dere må møte han, sier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

Og NRK klarte å spore opp det norske skiskytteressets aller største fan på stadion i Hochfilzen i Østerrike.

Han heter Andreas Meinicke, er en 61 år gammel elektriker fra Tyskland, og har altså tatovert et bilde av Tandrevold på den ene armen.

– Den er helt fersk, bare én uke gammel, forteller han.

– Hvorfor har du tatt tatoveringen av Ingrid?

– Jeg elsker henne, hun er en fantastisk utøver.

SUPERFAN: Meinicke er veldig glad i skiskyting og følger spesielt det norske laget tett. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Dessverre for Meinicke røk seieren for Tandrevold etter ladekluss på siste skyting på lørdagens jaktstart. Svenske Elvira Öberg stakk av med seieren i østerrikske Hochfilzen, mens Tandrevold ble nummer tre.

– Hva skal man gjøre?

Tandrevold ble naturligvis smått sjokkert da hun fikk se seg selv foreviget i blekk på tyskerens kropp.

– Man blir jo litt overraska, da. Jeg tar det som et kompliment. Det skal jo vare hele livet, han må jo åpenbart ha tenkt gjennom denne beslutningen. Men jeg vet ikke jeg, skal man takke liksom? Hva skal man gjøre? spør 27-åringen.

Meinicke var på ferie i Oslo i sommer og knipset bildet av Tandrevold under en treningsøkt. Ideen om en tatovering dukket opp og for kort tid siden stakk han innom en tatovør.

Fra før av har han tre tatoveringer av favoritten Tiril Eckhoff på brystet og overarmen, og en tatovering av italienske Dorothea Wierer.

– Det er unikt. Jeg klarer ikke beskrive det på en måte, det er så merkelig. Det er jo ekte kjærlighet fra en ihuga fan, så det er stort sånn sett, sier Eckhoff til NRK.

HVEM ER DETTE?: Jo, Tiril Eckhoff.

– Jeg glemmer aldri øyene til Ingrid da hun så tatoveringen. Hun løp til trenerne og kom tilbake for å ta bilde. Det går ikke an å bli mer fan, det er for livet ut. Nå er det fint å ha henne tatovert på huden, sier han og forteller at Norge er favorittlaget.

Skiskyting er en svært populær publikumsidrett og samler tusenvis av folk rundt omkring i Europa. Meinicke er en av disse ihuga supporterne.

– Jeg har ikke tatovering liksom, og jeg tror ikke jeg kommer til å tatovere Andreas Meinicke på armen. Det er virkelig «next level», smiler Tandrevold og fortsetter:

– Det er det jeg synes er rått med skiskyting da. Det er så sinnssykt mange som reiser rundt med oss og heier på oss, og det er jo derfor vi driver med det.

Ville tatovere Arnekleiv

Resten av skiskytterlandslaget har naturligvis fått med seg Meinickes tatovering. «Fin», sier Johannes Thingnes Bø, men tenker at tatoveringen legger et visst press på Tandrevold.

– Da er du fan. Da er det bare opp til Ingrid å være et godt forbilde resten av karrieren, at hun ikke gjør noe dumt sånn at han vil angre på det senere, gliser han.

Meinicke er ikke alene om å ville tatovere skiskyttere på kroppen. Juni Arnekleiv fikk nylig en forespørsel.

STJERNESKUDD: Juni Arnekleiv. Foto: NTB

– Jeg fikk en DM på insta der noen spurte om de skulle tatovere meg på armen deres. Da sa jeg: «Nei, det trenger du ikke å gjøre», sier hun og ler.

Karoline Knotten hyller den ivrige fansen og mener at tatoveringen av Tandrevold ble vellykket. Hun hadde selv lyst på tatovering da hun var 20 år, men ble frarådet det av daværende trener Roger Grubben.

«Karo, du har så mye arr på kroppen at du trenger ikke tatovering», var den humoristiske beskjeden hun fikk.

Svensk seier etter Tandrevolds ladekluss

Ingrid Landmark Tandrevold startet først i lørdagens jaktstart etter å ha seiret i fredagens sprint. Bare 4,9 sekunder bak startet svenske Elvira Öberg. De to holdt teten hele løpet og kom sammen inn til siste skyting.

Der skjøt Elvira Öberg fullt hus, mens Tandrevold slet med ladingen og måtte si fra seg ledelsen.

Ifølge Tandrevold var ikke magasinet satt ordentlig inn da hun skjøt.

– Det ble ordentlig klussete. Jeg skjøt et skudd og ladet om på nytt og da var det ikke skudd i. Jeg måtte putte magasinet inn på nytt og da trodde jeg igjen at jeg hadde mistet ett skudd. Jeg startet på nytt tre ganger. Samtidig har jeg aldri vært så rolig, sier Tandrevold til NRK om ladeklusset.

De norske kvinnenes skyttetrener, Patrick Oberegger, skryter av måten hun håndterte det.

– Hun løser det bra, holder tråden, setter fem gode skudd. Så hun kan ikke skylde så mye på det, sier Oberegger.

Tandrevold gikk ut sammen med sveitsiske Lena Haecki-Gross til siste runde. Haecki-Gross startet 20 sekunder bak Tandrevold, men fantastisk skyting og god fart i sporet sørget for at hun endte på 2. plass etter å ha spurtet fra Tandrevold på oppløpet.

– Da jeg hørte at Haecki-Gross var bak så tenkte jeg bare «pokker», for jeg vet at hun er en utrolig god spurter, sier Tandrevold til NRK.

Samtlige på pallen nøyde seg med kun en bom på de fire skytingene underveis i 10 kilometeren.

Karoline Knotten startet 40 sekunder bak. Hun hadde en bom på første liggende og resten treff, og endte på 7. plass.

Karoline Knotten - her under fredagens sprint i Hochfilzen. Foto: AFP

Marit Ishol Skogan (to bom) gikk i mål på 18.-plassen.

De andre norske løperne hadde beskjedne plasseringer fra sprinten og startet lenger bak. Med tre bom gikk Juni Arnekleiv seg opp fra 42. til 21. plass.

Marthe Kråkstad Johansen hadde også tre bom og ble nummer 25, mens Emilie Ågheim Kalkenberg hadde en vond dag på standplass med seks bomskudd. Det holdt til 47.-plass.