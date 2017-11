Tviberg hentet av helikopter etter fall

Mållaus hjelp til Norge

Nederland og Irland spela 0-0 i ein VM-kvalifiseringskamp for kvinner. Det er godt nytt for Norge, som har dei to landa berre eitt poeng framfor seg etter tre kampar.

Norges neste kamp er borte mot Nord-Irland 10. april. Same dag går returkampen mellom Irland og Nederland.

I ein annan kamp i gruppa slo Nord-Irland Slovakia 3-1 i kveld.