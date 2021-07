Tror Ødegaards Arsenal-valg kan ha skadet Real-sjansene: – Slikt huskes

Forrige sesong viste Martin Ødegaard at han kan håndtere toppnivået i Premier League da han på kort tid spilte seg inn som en av de sentrale brikkene i Mikel Artetas Arsenal-lag.

Etter det som var hans fjerde låneopphold siden han ankom Real Madrid som 16-åring, er han nå gjenforent med manageren som ga ham sin debut for den spanske hovedstadsklubben.

Ekspertene mener likevel veien til fast plass på Carlo Ancelottis lag er lang. Kanskje også for lang.

– Spørsmålene rundt Ødegaard er åpenbare og store. Han er i samme situasjon nå som da han selv tok avgjørelsen om å dra på lån forrige sesong, sier Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland til NRK.

Bar kapteinsbindet og skåret bak lukkede dører

Spillerne som deltok i EM og det søramerikanske mesterskapet har ferie, men de resterende Real Madrid-spillerne har spilt to treningskamper bak lukkede dører.

På søndag spilte de 1-1 mot Rayo Vallecano, og en knapp uke før det slo de Fuenlabrada 3-1 i en kamp hvor Ødegaard skåret og bar kapteinsbindet i deler av kampen.

Veland heller kaldt vann i blodet på dem som leser for mye positivt i det.

Petter Veland tror ikke det er umulig, men sier at Ødegaard må jobbe knallhardt for en plass på Real Madrids midtbane. Foto: Viasat

– I Real Madrid er hierarkiet slik at den som har vært lengst i klubben bærer kapteinsbindet. I en treningskamp med stort byttebonanza skal det ikke så mye til før Ødegaard er den spilleren.

Det viktigste er hvilken posisjon han har i midtbanehierarkiet i klubben. Der stiller 22-åringen fra Drammen heller svakt.

De tre åpenbare midtbaneessene er Casemiro, Toni Kroos og Luka Modric. Nummer fire i køen er 22 år gamle Federico Valverde.

– Der Ødegaard valgte å dra ut på lån for å få mer spilletid, ble Valverde igjen for å kjempe om en plass og ta de få mulighetene som kom ved skader, suspensjoner og lignende. Slikt huskes, og nå snakkes det ikke om «hvis» eller «om», men «når» Valverde skal inn i førsteelleveren.

– Han snakkes om som en spiller som skal holde en midtbaneplass i 10-15 år for Real Madrid, legger Veland til.

– Det vil trolig være kroken på døra

Daværende Real Madrid-manager Zinédine Zidane ringte Ødegaard og ba ham komme tilbake til klubben da Ødegaard var utlånt til Real Sociedad med lovnader om muligheter.

De uteble, og en spillesugen Ødegaard satte seg på et fly til London hvor et låneopphold i Arsenal ventet.

Thore Haugstad er fotballskribent for NRK med særlig kompetanse på spansk fotball.

– Denne sesongen er nok et nytt utlån lite sannsynlig. De vil ha ham i stallen. De vil at han skal være en del av førstelaget, men det betyr ikke at treneren gir ham spilletid, sier NRKs fotballekspert Thore Haugstad.

– Om han skulle bli lånt ut vil det være kritisk. Han blir 23 i år og er på et sted i karrieren der han skal spille, legger han til.

Veland er enig og frykter at det vil være kroken på døra for en stor Real Madrid-karriere om et nytt låneopphold blir Ødegaards neste kapittel.

– Tror svaret er ja. For her har man en hel fotballhistorie å lene seg på. Hvis man ser på alle spillere med over 100 kamper for klubber som Real Madrid og Barcelona, så skal du lete lenge, mest sannsynlig forgjeves, etter en spiller med fire-fem låneopphold bak seg.

Han legger til at det ikke er skrevet i stein, og at Ødegaard kan bli den som skiller seg ut om han tar vare på sjansen sin.

Ødegaard ble fort en yndling i Arsenal. Her jubler han etter å ha skåret mot byrival Tottenham. Foto: Dan Mullan / Reuters

Haugstad tror Arsenal kan være et godt permanent stoppested om Ødegaard skulle forlate den spanske giganten.

– Hvis Arteta fortsatt er i klubben når den tid kommer er det ikke umulig. De er et ballbesittende lag som setter pris på ballsikre spillere som er komfortable på små flater. Om han skulle forlate Madrid er kanskje Arsenal favoritter til å kjøpe ham.