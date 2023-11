Trippel norsk i IBU-cupen

Ingen medaljeseremonier etter helgens serieavslutning

Brann, Tromsø og Viking spiller om medaljene bak mester Bodø/Glimt i Eliteserien. Lagene som lykkes i siste runde, får dem ikke delt ut etter kampslutt.

Det skriver Bergensavisen. Norges Fotballforbund besluttet for flere år siden at det kun skulle være medaljeseremoni for gullvinneren, men det har ikke alltid vært praktisert.

– Vi har ikke klart å implementere dette 100 prosent, erkjenner NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn overfor BA.

Brann spiller søndag borte mot Strømsgodset i Drammen. Laget ligger best an til å bli årets tabelltoer, men sølvet blir ikke delt ut på Marienlyst.

– Sølvmedaljene er allerede i Bergen, forteller Fisketjønn.

Skulle det bli bronse på Brann, må de få disse medaljene tilsendt. Før siste runde har bergensklubben ett poeng ned til Tromsø og tre poeng til Viking.