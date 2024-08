Anders Mol og Christian Sørum holdt tidvis lekestue da de sikret bronsemedaljen foran Eiffeltårnet i Paris.

Det gjorde de mesterlig og sikret OL-bronse etter to meget sterke sett. Det gjorde de med Jonas Gahr Støre, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Håkon på tribunen. Nordmennene sikret seier i strake sett med sifrene 21-13, 21-16.

PÅ PLASS: Kronprinsparet og statsminister Jonas Gahr Støre koser seg med sandvolleyball. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Med det føyer Mol og Sørum seg inn i rekken i en vanvittig medaljedag i norsk sammenheng. Det ble tre gull- og to bronsemedaljer til slutt i løpet av lørdagen.

– Det var historisk og kult. Det er ikke hver dag Tore (Øvrebø) får det i banken, sier pappa til Anders Mol og trener Kåre Mol til NRK.

Det viser seg at Norge har tatt så mange medaljer at han må telle høyt for å skjønne hvor mange medaljer det er.

– Det er så mange at vi ikke klarer å holde tellingen, sier Mol og smiler.

GULL: Solfrid Koanda bidro til norsk jubeldag med OL-gull i vektløfting. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ikke skjedd på 104 år

Så mange medaljer på én dag i sommer-OL har ikke skjedd på 104 år. Det var altså under OL i Antwerpen i 1920, som de færreste husker.

Det skjer etter at håndballkvinnene, Solfrid Koanda og Jakob Ingebrigtsen sikret gull. Før sandvolleyballduoen sikret medalje, hadde Grace Bullen gjort det samme i bryting.

Kåre Mol forteller at sandvolleyballduoen fulgte med på de andre norske prestasjonene. De hadde Ingebrigtsen og Koanda på skjermen på vei til stadion.

– Vi så Jakob på oppvarmingen. Vi hadde det på PC-en her, og det var et suverent bra løp. Vi gleder oss utrolig mye over det, og over gullet i vektløfting, som var strålende.

Han fortsetter:

– Det er veldig inspirerende å se på andre fantastisk gode norske idrettsutøvere.

Den norske duoen er stolte over å bidra til norsk jubeldag.

– Det er helt magisk OL-dag. Vi har fulgt med hele dagen og blitt inspirirert. Seinest på oppvarmingen så vi Jakob dra inn gullet, og hørte etter kampen at Grace også vant bronsen. For en dag for norsk idrett. Utrolig stolt av å være en del av det. Det er helt rått i sommer-OL, sier Sørum.

GULL: Håndballkvinnene imponerte og tok OL-gull i finalen mot Danmark. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ingebrigtsen: – Helt unikt

Ingebrigtsen bruker også tid på å rose norsk idrett som har hatt en god dag i OL.

– Den situasjonen som er i norsk idrett nå er helt unikt. Alle presterer bra i mange forskjellige idretter og grener der vi kjemper om det gjeveste, sier Ingebrigtsen til NRK om den norske gulldagen.

– Du bukker til kronprinsparet. Hvordan kjenner du på nasjonalfølelsen?

– Det er helt fantastisk med den støtten vi får fra det norske folk. Og jeg tror det har vært en fantastisk dag for Norge generelt i dag. Det å sitte på hotellrommet og vente på løp og få opp varsling «OL-gull», «OL-gull» – det hjelper det.

LEKESTUE: Jakob Ingebrigtsen herjet med konkurrentene på 5000 meter og sikret OL-gull. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Olympiatoppen hadde som mål før lekene å ta åtte medaljer. Nå har den norske troppen innkassert nettopp åtte medaljer.

Toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø, er svært fornøyd med jubeldagen.

– Dette har vært helt fantastisk. Fra tidlig formiddag til sen kveld har det gått norske utøveres vei og de har virkelig fått ut potensialet sitt. Det er veldig flott å få være med, sier Øvrebø til NRK.

Dårlig stemning

Etter en jevn start med noen feil kom den norske duoen inn i et godt spor. Mol var i storform og både blokkerte og sikret en rekke poeng.

Da var det ganske dårlig stemning mellom de qatarske utøverne og virket frustrerte over å bli nærmest herjet med.

– Ahmed og Cherif er frustrerte nå. Du ser det tydelig på holdningen deres. De prater ikke sammen, de har ingen god energi, kommenterte NRKs ekspert Vegard Høidalen.

Nordmennene tok første sett relativt enkelt.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Full kontroll

De fortsatte å spille bra i andre sett, selv om det var noe jevnere enn i den første.

Senere viste de sin styrke og avgjorde kampen mot qatarerne.

Mol og Sørum har hatt en trøblete oppladning til mesterskapet med brudd i foten for Mol. Dermed har de ikke fått delta i så mange turneringer som ønsket.

De har allerede et OL-gull fra Tokyo. De klarte imidlertid ikke å forsvare det i 2024 og måtte til slutt nøye seg med bronse.