Tragedie rammet City-stjernen: – Bare jeg vet hva vi gikk gjennom

Sammen med moren Filomena og lillebroren Pedro satt 18 år gamle João Cancelo i bilen på vei hjem fra flyplassen i Portugal, der familien nettopp hadde sluppet av faren Joseph.

Klokka var nærmere halv to på natten, og de to sønnene hadde for lengst sovnet i baksetet.

Så smalt det.

På utrolig vis kom de to brødrene fra bilulykken med mindre skader, men moren Filomena døde den natten.

Tilbake satt to sønderknuste og sjokkskadde sønner.

– Bare jeg vet hva broren min og jeg gikk gjennom. Da min mor døde var det ikke en sykdom, det var ingenting, det var en simpel bilulykke. Og broren min og jeg var der og så det. Som jeg ofte sier, moren min fikk se at jeg ble født, og jeg så moren min gå bort, sier Cancelo selv om den tragiske hendelsen.

– På bunnen av en brønn

Dødsfallet gikk hardt inn på ham. Det tok over en måned før 18-åringen klarte å gå ut av huset.

Selv om Benfica, som han spilte for på den tiden, tilbød ham støtte og psykologisk hjelp, var han så nedfor at han bare ville gi opp hele fotballen.

– Da jeg mistet moren min, følte jeg at jeg var på bunnen av en brønn. Jeg følte meg som en robot som måtte gjøre jobben sin, så gå hjem, og gjenta dette dag inn, dag ut. Jeg likte ikke fotballen lenger, jeg spilte fordi jeg måtte. Jeg vurderte virkelig å gi opp fordi det ikke ga mening lenger, forteller backen i dag.

João Cancelo lar seg fortsatt prege av det som skjedde i 2013. Foto: MASSIMO PINCA / Reuters

På grunn av arbeidsledigheten i Portugal måtte faren Joseph flytte til Sveits for å tjene penger for å forsørge familien, samtidig som moren jobbet tre ulike steder for å få endene til å møtes.

Derfor bodde Cancelo og broren mye hos besteforeldrene allerede før dødsulykken inntraff.

Ville gi opp fotballen

Og det var en alvorsprat med faren Joseph som ble redningen for hans videre satsing på fotballkarrieren.

– Faren min lot ting roe seg ned, så snakket han til meg. Han sa at både han og broren min trengte meg, de trengte at jeg hadde krefter til å fortsette fordi faren min måtte bli i Portugal, han kunne ikke reise tilbake til Sveits lenger, forteller João Cancelo.

Da moren døde var João 18 år og hadde allerede signert en profesjonell kontrakt med Benfica. Familien var avhengig av pengene fra fotballen for å holde hodet over vannet.

– Så jeg bestemte meg for å spille igjen. Først var det ikke lett, Jeg hadde ingen styrke, ingen lyst, men den samtalen med faren min og kjærligheten jeg har for denne sporten fikk meg til å overvinne alt, forteller han.

Han debuterte for Benficas A-lag i 2014, året etter morens død.

João Cancelo er blitt en profil i Premier League. Her med Bernardo Silva. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / AFP

Talentet hans ble fort lagt merke til også utenfor landegrensene, og siden den gangen har han vært innom Valencia, Inter og Juventus før Pep Guardiola hentet ham til Manchester City i 2019.

I England er han blitt en sterk bidragsyter til Citys suksess, og de to foregående sesongene er han blitt ligamester med Erling Braut Haalands klubb.

– Den personen jeg beundrer mest

Det sterke forholdet til moren er også godt synlig på portugiserens sosiale medier. Der runder han av innleggene sine med den samme emneknaggen: #Mommyblessme.

– Verdiene de innprentet i meg, både min mor og min far, er ydmykhet, kjærlighet, dedikasjon og engasjement. Moren min er den personen jeg beundrer mest i denne verden. Jeg beklager til faren min, jeg vet at han ikke vil ta det personlig, men moren min er mer lik meg, sier han.

Cancelo tenker mye på at moren ikke får oppleve suksessen hans.

– I dag kan jeg få alt jeg ønsker meg, og alt min mor og jeg alltid drømte om. Jeg sa alltid til henne at jeg ville gi henne et hus, en bil og gjøre hver eneste av drømmene hennes til virkelighet. I dag har jeg alt, men jeg har ikke henne. Det er en manglende del av meg og en tomhet inni meg, og det er ikke noe jeg kan gjøre for å endre det, sukker han.

– Men mens jeg er her i live, vil jeg alltid vise henne at sønnen hennes er frisk, sterk og fortsetter å kjempe for sine mål i livet. Jeg vil lykkes i alt jeg gjør, for å vise moren min at hun kan være stolt av sønnen hun etterlot seg, legger han til.

João Cancelo er fast inventar på Portugal-laget som kom til kvartfinalen i VM i Qatar. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Hver gang han er tilbake i hjemlandet, drar han alltid en tur innom kirkegården der moren ligger gravlagt. Han ser på det som en forpliktelse, men også som en form for psykisk helse.

– Det er der jeg kjenner meg bra, ved siden av henne. Selv om hun ikke er der fysisk, føler jeg meg bra. Det renser sjelen min, min dårlige energi, og hjelper meg å leve lykkeligere, sier han om kirkegård-besøkene.

– En uforklarlig kjærlighet

I dag har João Cancelo startet sin egen familie. Han er forlovet med Daniela Machado, som han har vært sammen med siden 2011, og på julaften i 2019 fikk de datteren Alicia.

– Jeg trodde at ingenting noensinne ville overgå kjærligheten jeg hadde til moren min, men så ble datteren min født, og det er en uforklarlig kjærlighet. Det beste etter en hard og slitsom dag på jobben er å komme hjem og få en klem og et kyss fra datteren sin.

– Noen ting er bare uvurderlige. Uansett hvor mye penger vi tjener og uansett hvor god livskvalitet vi har, er det beste i livet de små øyeblikkene barna våre gir oss. Jeg vil bare se henne frisk. Jeg jobber hardt i dag slik at hun kan ha en fremtid og leve fredelig. Jeg vil ikke at hun skal gå gjennom de vanskelige tidene som foreldrene mine og jeg gjorde, sier han.

João Cancelo er forlovet med Daniela Machado og har stiftet familie. Foto: Skjermdump / https://www.instagram.com/jpcancelo/

