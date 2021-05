Toppserie-profilens mareritt: – Dette unner jeg ikke min verste fiende

– Jeg unner ikke min verste fiende å ta korsbåndene to ganger, sier Kolbotn-spilleren til NRK.

For selv i en alder av 23 år har Ingrid Kvernvolden allerede hatt to store skadeavbrekk i karrieren sin.

Skademarerittet er tidligere omtalt av TV 2.

Den første skaden oppsto 4. November 2018 i den siste seriekampen for sesongen mellom LSK Kvinner og Røa.

Kvernvolden, som da spilte for Lillestrøm, hadde satt inn 3-1-scoringen i det 53. minutt. Noen få minutter senere skulle hun klarere ballen, men landet forkjært.

MR-bildene viste at korsbåndet var røket tvers av.

Det betydde at angrepsspilleren, som gikk til LSK Kvinner i en alder av 19 år og som var med å sikre seriegullet i første sesong, gikk glipp av både NM-finalen og kvalifiseringen til gruppespillet i mesterligaen med LSK Kvinner.

Kvernvolden la ut dette bilde på sin Instagram etter operasjonen av det første kneet. Foto: Privat/@ingridkvernvolden

Skade nummer to

Men med cupgull, to seriegull og 19 scoringer med Lillestrøm, kjempet hun seg tilbake fra skaden, og i slutten av sesongen 2019 var hun tilbake på banen igjen, denne gang for Røa.

12. oktober 2019 holdt hun på med opptrening i kamp og skulle spille sine første 60 minutter siden operasjonen 11 måneder tidligere.

Men under oppvarmingen gikk det galt igjen.

– I slutten av oppvarmingen skulle jeg sette ned foten. Da kjentes det som om leggen stod den ene veien og låret den andre veien, illustrerer hun.

I tillegg hørte hun det berømte korsbåndskneppet hun hadde hørt første gang hun røk korsbåndet.

Hun fortsatte oppvarmingen litt, men merket at det var noe som ikke stemte.

– Så Geir Nordby som var treneren min, han sa: «hvis du er helt ærlig, er det vondt eller kjenner du noe?». Da sa jeg: «Det er ikke vondt, men jeg kjenner at det er et eller annet». Og da sa han: «men da skal du ikke spille for vi tar ikke noen risiko på kneet ditt».

Dagen etter dro hun til Håvard Moxnes, fysioterapauten hennes, og da fant hun ut at korsbåndet var revet helt av.

– Da raste verden helt sammen, sukker hun.

11 måneder senere måtte hun igjen under kniven. Denne gang på det andre kneet. Foto: Privat/@ingridkvernvolden

Motivasjonen

Dette betydde et nytt år med rehabilitering og opptrening for Kvernvolden. Hun legger ikke skjul på at det har vært krevende og tøft.

– Min motivasjon var at jeg skulle bevise at selv med to kneskader, så kan man komme tilbake likevel. Men jeg tror ikke folk vet hvor kjipt det er før de har vært gjennom det.

Motivasjonen holdt henne gående, for 14 måneder etter hun spilte sin siste seriekamp, fikk hun beskjeden om at hun var friskmeldt.

Og i første serierunde i 2021 gikk hun ut på banen mot Sandviken for sitt andre comeback. Det var gått 20 måneder siden forrige gang hun spilte en kamp, og denne gang var hun ikledd blå Kolbotn-drakt.

Nå håper hun at det å være åpen om sin skadehistorikk kan hjelpe andre som også blir skadet.

– Jeg håper at min åpenhet kan bidra til at det kan være litt mer akseptert å prate om at alt ikke er perfekt og går på skinner hele tiden. Og hvis man trenger støtte og hjelp kan man prate med andre som har vært i samme situasjon.

– Det går jo ikke an å beskrive hvor kjedelig det er å gå gjennom to sånne perioder. De som står meg nærmest har sett hvor tøft det har vært, forteller Kolbotn-spilleren til NRK.

Fortsatt en risiko

Kolbotn-trener Aleksander Olsen mener det sier litt om karakteren at hun har klart å kjempe seg tilbake fra to store skader, men at det samtidig er en risiko for at det kan skje igjen.

– Og det er Ingrid klar over også, at når hun først har gjort det og tatt det to ganger så er det klart at risikoen for at det kan skje noe underveis, er der. Men hun har gjort alt det hun kan for å unngå det, og vært flink i hverdagen. Så er hun snart ferdig medisinsk utdannet selv også, så hun er best sin egen trener, sier han.

Ingrid Kvernvolden og Kolbotn-trener Aleksander Olsen. Foto: Vegard Holmen

Samtidig kommer han med store ord om spilleren fra Brumunddal.

– Jeg så en tre-fire scoringer fra Lillestrøm-tiden, spesielt hvor hun kommer på bakre stolpen og sklir inn mål. Det var litt sånn som Morten Berre i Vålerenga, det er ting du ikke kan lære bort, de bare er der. Jeg fikk den følelsen med henne. Og så har hun en energi i spillet sitt, hun orker, tør og vil løpe mye og er energisk. Og det er litt sånn spillertype jeg må ha og trenger.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk komme over til Kolbotn etter en sånn periode, at Aleks fortsatt har troen på meg. Så det betyr mye for meg, sier hun selv.

Lørdag møter Ingrid Kvernvolden og Kolbotn Rosenborg borte i den andre serierunden. Kampen kan du se på NRK 1 kl. 16.00.