– Det ble vanvittig bra etter hvert. Jeg var litt usikker på kroppen, så jeg holdt igjen i starten og bruke én kilometer på å komme i gang. Så var det bare å trykke «gassen i bånn», sier Didrik Tønseth.

Torsdagens konkurranse ble aldri spesielt spennende: Etter å ha knivet med Johannes Høsflot Klæbo de første kilometerne, satte Tønseth opp dampen og var fullstendig overlegen inn mot mål.

Han tok NM-gull med tiden 38.30,2 og knuste Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby, som fulgte på de neste plassene.

Tønseth var hele minuttet foran Sundby i mål.

– Det føles «jækla» bra å få et sånt løp før VM, sier Tønseth, som tok sitt første individuelle NM-gull.

Slått ut av matforgiftning

Prestasjonen er spesielt imponerende med tanke på at 25-åringen ble slått ut av en matforgiftning forrige uke under et høydeopphold.

– Jeg dro rett til høyden etter Tour de Ski, men så fikk jeg en dårlig avslutning med sykdom. Tydeligvis har det gjort meg godt. Jeg fikk trent veldig bra før jeg var syk, og da ble det en naturlig formtopping, sier Tønseth.

SE VIDEO: Didrik Tønseth om NM-seieren i Lygna.

Sundby langt bak

NRK-kommentator Jann Post var noe overrasket over avstanden mellom Tønseth og Sundby.

– Martin Johnsrud Sundby har vært litt under sitt beste nivå i dag. Men han leverer solid hvis dette er hans dårligste nivå, sier Post.

Men Sundby selv var på ingen måte bekymret etter målgang. Han omtalte 15-kilometeren som en «solid treningsøkt».

– Kroppen er blytung. Den er nesten umulig å «sveive i gang». Det er et godt tegn for meg med tanke på det som skal skje om tre uker, sier Sundby.

Tidligere i dag tok Marit Bjørgen et suverent NM-gull på 10-kilometeren. Langrennsdronningen var over ett minutt foran Ingvild Flugstad Østberg og Kathrine Harsem på henholdsvis andre- og tredjeplass.