To gonger åtte strake

Nederland snudde og vant

Nederland var i trøbbel, men snudde og vant 3–1 mot Nord-Irland i EM-kvaliken. Nederland styrte det meste i Rotterdam, men et kvarter før slutt tok gjestene ledelsen ved Josh Magennis.

Da var Nederland i trøbbel, men de skulle slå hardt tilbake. Fem minutter senere utlignet Memphis Depay for hjemmelaget. Hjemmelaget presset på for den avgjørende scoringen, og på overtid kriget Luuk de Jong inn 2–1. Bare minutter senere satte Depay inn sitt andre for kvelden og punkterte oppgjøret. Med seieren er Nederland oppe på 12 poeng etter fem kamper, det samme som gruppeleder Tyskland.

Andre kamper i EM-kvaliken torsdag kveld: Belgia-San Marino 9–0, Kasakhstan-Kypros 1–2, Russland-Skottland 4–0, Latvia-Polen 0–3, Makedonia-Slovenia 2–1, Østerrike-Israel 3–1, Kroatia-Ungarn 3–0, Slovakia-Wales 1–1, Hviterussland-Estland 0–0. (NTB)