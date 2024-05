To debutanter i Ståle Solbakkens landslagstopp

Drama for Inter – tvinges til eierskifte etter mislighold av lån

Et amerikansk investeringsfond overtar kontrollen over den italienske fotballstorheten Inter etter at klubbens tidligere eier har unnlatt å oppfylle låneforpliktelser.

Det er nyhetsbyråene AP og AFP som melder at investeringsfondet Oaktree overtar eierskapet i Inter fra kinesiske Suning Holding, ledet av Zhang-familien.

Inter feiret et suverent seriemesterskap så sent som søndag. Nå er det altså klart at det blir endringer på eiersiden.

Suning Holding tok under koronapandemien opp et stort lån hos det amerikanske investeringsfondet Oaktree. Med påløpte renter skal lånesummen i øyeblikket være på 400 millioner euro, rundt 4,5 milliarder kroner.

Frist for tilbakebetaling var ifølge nyhetsbyrået AP mandag, men det skal ikke ha kommet meldinger om at Oaktree hadde mottatt penger.