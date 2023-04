Tilskuerrekorden smadres når Reiten spiller FA-cupfinale

Billettboom i Eliteserien i fotball – beste tall på ti år

Over 125.000 billetter ble solgt til de to første serierundene i Eliteserien i fotball. Det er de beste salgstallene siden 2011.

De samlede tallene fremgår av en pressemelding fra Norsk Toppfotball mandag.

– At vi må over ti år tilbake i tid for å finne tilsvarende billettsalg, sier litt om interessen for norsk fotball om dagen, sier administrerende direktør Leif Øverland.

I alt ble det solgt 62.951 billetter til helgens serierunde. Det var en økning på 34,8 prosent fra tilsvarende runde forrige sesong og like mange billetter som var solgt til serieåpningen. (NTB)