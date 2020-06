Tilbød fans plass på tribunen – så dukket det opp bilde av massedrapsmann

Ligaer over hele verden søker etter måter å inkludere supporterne nå som stadig flere setter i gang etter koronautbruddet – uten tilskuere på tribunen.

Den australske rugbyligaen lanserte «The fan in the stand», hvor supportere betalte en sum for å få bilde av seg selv plassert på tribunen.

Et system skulle fange opp eventuelle forsøk på misbruk av ordningen, og selv om flere skal ha blitt stanset, var det likevel noen som slapp gjennom, skriver The Guardian.

– En test

Før helgen omtalte britisk presse bildet av utskjelte Dominic Cummings på tribunene. Rådgiveren til statsminister Boris Johnson havnet i hardt vær etter å ha brutt koronareglene i hjemlandet.

Langt verre var imidlertid søndagens bilde av den tidligere britiske legen Harold Shipman, som ble dømt til livstid i 2000 for å ha drept 15 kvinnelige pasienter.

Senere granskninger konkluderte med at Shipman kan ha drept over 200 mennesker.

Søndag fanget TV-seere opp et bilde av ham på tribunen under kampen mellom Penrith Panthers og Newcastle Knights i Campbelltown.

Bildet skal være en spøk fra en supporter, ifølge den australske nyhetskanalen SBS News.

Selv om et eget selskap kontrollerer bildene, er det vanskelig å gardere seg helt mot bilder av personer som ikke er kjente i Australia.

– Denne helgen var en test, og testene er utformet for å kunne luke ut problemer, sier en talsperson for den australske rugbyligaen, ifølge The Independent.

Beklager redigert Hitler-bilde

Samtidig måtte Fox Sports og TV-vert Matty Johns beklage en sketsj om den samme tribuneordningen. Her hadde Adolf Hitler blitt redigert inn blant supporterne.

– Vi beklager virkelig det støtende bildet, uttalte en talsperson for TV-kanalen.

Johns selv kaller bildet «fullstendig upassende».

– Jeg vet at Fox Sports har beklaget, men jeg må gjøre det personlig. Jeg vet hvor rå og ødeleggende disse hendelsene er for så mange mennesker og familier, sier Johns, ifølge The Guardian.

Fox Sports opplyser videre at de undersøker hvordan det kunne skje, og de vil sørge for at de involverte forstår at det var uakseptabelt.