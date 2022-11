Thingnes Bø reagerer på drastisk forslag: – Dummeste jeg har hørt

– Det er det dummeste forslaget jeg har hørt, sier Johannes Thingnes Bø umiddelbart etter å ha hørt forslaget fra Idland.

For den rutinerte sportssjefen i Blinkfestivalen ønsker nemlig en radikal endring av sesongen for skiskytterne.

Overfor NRK lanserer Idland forslaget om å innlemme ett eller to renn på rulleski i verdenscupen.

– Vintrene blir kortere og jeg tror verken langrenn eller skiskyting kan overleve med tre måneders sesong som det kan bli på sikt. Da tror jeg man må tenke nytt og utradisjonelt og bruke også sommeren, forteller Idland.

Han leflet med tanken allerede under Blinkfestivalen i 2019 i et intervju med Stavanger Aftenblad, men Idland mener saken er kraftig aktualisert med det økende klimafokuset og en stadig varmere verden.

UTRADISJONELT: Arne Idland i Blinkfestivalen ønsker rulleski i verdenscupen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han mener forslaget ikke vil bli for omfattende, og rennene kan bli arrangert i august som en del av vinterens sesong.

– Nå har jeg jobba med skiidrett og skiskyting hele livet, og det er utradisjonelt å tenke de tankene. Men jeg ser ikke noe problem med å innlemme gode rulleskikonkurranser som en del av verdenscupen, sier han og poengterer:

– Rulleski kan aldri erstatte vinterens produkt uansett, det må kun være et supplement.

– Dummeste forslaget

At Idlands tanker er utradisjonelle kommer kjapt til syne når NRK spør de norske skiskytterne om deres tanker rundt forslaget.

– Det må vi aldri begynne med. Vi må skille mellom de to tinga. Når jeg ser på hopp nå, hopper de i plastbakker. Det er en vinteridrett. Fotball-VM kan være på sommeren, men nå er jo det på vinteren, så da ender vi vel opp med skiskyting på sommeren også, sier Tarjei Bø.

VINTERIDRETT: Tarjei Bø ønsker at skiskyting skal forbli på snø. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Hvis han skal kapitalisere på global oppvarming fortjener han litt kritikk, følger han opp med glimt i øyet.

Lillebror Johannes er like tydelig:

– Det er det dummeste forslaget jeg har hørt. Det er to vidt forskjellige ting. Det blir litt som sprint og distanse i langrenn, det er forskjellige utøvere som er gode på to ting, sier Thingnes Bø, og kommer med et annet forslag:

– Man kunne i stedet hatt en egen rulleskicup som kanskje kunne vare litt lenger ut på høsten.

Også Karoline Knotten mener det finnes bedre alternativer for å takle klimaendringer og snømangel.

– Jeg håper vi heller kan skyve sesongen inn i april og gå på natursnø enn å gå rulleski. Jeg synes det er gøy med rulleski på sommeren, men jeg vil helst gå på snø, sier Knotten.

– Hadde vært kult

På pressetreffet før lørdagens sesongstart på Sjusjøen, var det bare Vetle Sjåstad Christiansen, som var udelt positiv til forslaget.

– Jeg tror ikke det er et dårlig forslag hvis vi skal se det her under ett. Både fordi vi har færre hvite vintre og at vi må konkurrere med andre idretter. Vi må holde oss aktuelle gjennom sommeren og vi ser hvor populære showrenn som Blink har blitt, sier Sjåstad Christiansen.

POSITIV: Vetle Sjåstad Christiansen vil gjerne innlemme rulleski i verdenscupen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han mener at rulleski er så likt vanlige ski man kommer, og at man derfor kan sidestille rulleski i verdenscupen.

– Jeg tror det er en utvikling vi vil se mer og mer av. Kanskje vi starter vår egentlige vintersesong med et par showrenn i sentrum et sted i fremtiden. Det hadde vært kult.

– Sier du det fordi du er god på rulleski?

– Ja, det gjør jeg – men jeg tror det også er en uunngåelig utvikling.

Sportssjef i skiskytterforbundet, Per Arne Botnan, tar imot forslaget med åpne armer.

– Det kan sikkert diskuteres i fremtida som en mulig løsning, men det viktigste er i hvert fall å tenke at vi ikke må sakke akterut i utviklinga. Og for å bevare interessen rundt skiskyting må man ha mange nasjoner med og ha likhet for flest mulig utøvere. Vi kan i hvert fall tenke på det, sier Botnan.

ÅPNE ARMER: Sportssjef i Skiskytterforbundet, Per Arne Botnan, mener forslaget må diskuteres. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Og det har allerede blitt gjort ifølge sportssjefen.

– Det har vært diskutert. Vi har sett at snøen har vært vanskeligere og vanskeligere på denne tida av året, og at det er snø lenger utover, forteller han og deler Knottens forslag:

– En mulighet er å starte verdenscupsesongen senere på snø og heller forlenge sesongen i etterkant, for da har flere destinasjoner muligheten til å produsere kunstsnø.