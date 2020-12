Kammerherre Egebergs Ærespris ble opprettet i 1919 av Ferdinand Julian Egeberg (1842–1921). Den regnes som norsk idretts høyeste utmerkelse.

Pokalen ble ifølge Idrettsforbundets hjemmeside satt opp for å fremme allsidig idrett og skulle deles ut til den idrettsmann som i løpet av det eller de to siste årene hadde vist fremgang i en idrettsgren og dessuten utmerket seg i flere andre

– Jeg blir jo veldig rørt når jeg står og hører på begrunnelsen. Det er en pris som er det aller største å få i norsk idrett. En pris jeg setter utrolig stor pris på. Det er på grunn av den historien den har, sier Johaug.

VM-DRONNING: Therese Johaug slog tilbake etter dopingdommen med tre individuelle gullmedaljer under VM i Seefeld

Therese Johaug fikk sitt store gjennombrudd som langrennsløper da hun som 18-åring tok VM-bronse på 30-kilometeren i Sapporo i 2007. Senere i karrieren har hun tatt ti VM-gull, sju av dem individuelle.

I OL-sammenheng har hun gull på stafett, samt en sølv og en bronse individuelt. Hun har også vunnet 75 verdenscuprenn, Tour de Ski tre ganger og verdenscupen sammenlagt tre ganger.

De to siste sesongene har 32-åringen fra Dalsbygda gjort seg kraftig bemerket i friidrett. I 2019 ble hun norgesmester på både 10.000 meter og terrengløp.

I år løp hun 10.000 meter under «Impossible Games» på Bislett på 31.40,69. Det er den nest beste tiden i Europa og den niende beste tiden i verden i år. Bare tre norske kvinner har noen gang løpt raskere på distansen.

Hovedkriterier for tildeling av Egebergs Ærespris Ekspandér faktaboks Kandidaten skal ha fremragende prestasjoner i en idrettsgren: Topplassering i internasjonale mesterskap som verdensmesterskap (VM), Olympiske leker (OL), Paralympiske leker (PL) eller World Cup sammenlagt.

Kandidaten skal ha utmerket seg i andre idrettsgrener; nasjonale topplasseringer i minst en idrettsgren.

Kandidaten kan bedrive hovedidrett og sideidrett samtidig, eller innenfor en rimelig tidsperiode.

Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier.

Allerede før tildelingen har Johaugs kandidatur vært omdiskutert, selv om hun oppfyller de sportslige kravene.

I statuttene heter det nemlig også at «kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier». Som kjent har Therese Johaug sonet en dopingdom på 18 måneder etter å ha testet positivt på det anabole steroidet klostebol i 2016.

KONDISFENOMEN: Therese Johaug har Europas nest beste tid på 10.000 meter i år.

Blant dem som har problematisert Johaugs kandidatur, er NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

«Kravet til det å være en rollemodell må tolkes inn i dagens kontekst. Der er brudd på dopingbestemmelser det mest klanderverdige man kan foreta seg uten å bevege seg over i den strafferettslige sfære», skrev han da det i mai ble kjent at Johaug var nominert.

Therese Johaug var innstilt til prisen av Norges Skiforbund. Komiteen som har tildelt Johaug den ærefulle prisen består av Børre Rognlien (leder), Brit Pettersen Tofte og Odd-Roar Thorsen.

Ifølge komiteledeer Børre Rognlien var beslutningen enstemmig.

I juryens begrunnelse er det også svar til kritikerne.

– Komiteen har vurdert sak og konklusjon fra CAS. Hvis Johaug hadde vært dømt for doping i betydningen av å ha forsøkt å jukse seg til bedre prestasjoner, ville hun ikke ha vært aktuell for Egebergs Ærespris. Johaug er imidlertid verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks. Hun er tiltalt og dømt for brudd på dopingreglementets krav til aktsomhet fra utøveren, det er et krav som ligger på utøver, sier Rognlien i den direktesendte tildelingen på NRK.

– Komiteen mener imidlertid at uaktsomheten alene ikke kan diskvalifisere Johaug som en god rollemodell. Det er en avgjørende og prinsipiell forskjell på uaktsom handling og handling med forsett, sier Rognlien.

Det stilner imidlertid ikke kritikken.

– Hun fortjener det helt klart ut fra den hun har prestert sportslig, men jeg er skeptisk til å dele ut prisen. Det handler om signalene Norge sender ut til resten av verden med den historikken Johaug har og det hun har vært igjennom, sier Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli.

Johaugs svar: – Får mene hva de vil

Johaug sier selv at hun er forberedt på at det vil komme kritikk mot tildelingen.

– Jeg forventer at det er folk som er kritiske til at jeg har fått den prisen her, og mange som unner meg å få denne prisen her. Jeg har bare vært på løpebanen og i skisporet, og konkurrert, og hatt enorm glede av det. Jeg står ikke bak denne utdelingen her.

– Hva vil du si til kritikerne?

– Jeg har ikke noe å si. De skal få lov til å mene det de vil mene. Jeg har en enorm glede i å trene, konkurrere og drive på med idrett. Enten om det er med joggesko eller om det er langrenn på føttene.

– Du har stått i en mye større storm enn det her, blir det bare en bagatell det som kommer nå?

– Det skal ikke påvirke meg noen ting. Jeg har vært ute en vinterdag før, og velger å ta med meg de folka som unner meg ting godt og som gleder seg på mine vegner. De som ikke gjør det, skal få lov til å mene det de vil. De tar jeg ikke inn i livet mitt, sier Johaug til NRK.