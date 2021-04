Tetteys knallharde rasismeoppgjør: – Jeg finner meg ikke i det

Alexander Tettey er i en park med familien da NRK ringer. Han har fri denne søndagen – og tid til å prate.

Om hans kjære Norwich. Om kampen mot rasisme. Om den uunngåelige returen til Trondheim. Og om planen om å ta et trenerkurs når støvlene er lagt på hylla.

«The Canaries» har allerede sikret opprykket til Premier League etter bare én sesong i Championship. Midtbanemannen fra Trondheim legger ikke skjul på at det føltes bra å sikre opprykk for tredje gang i engelsk fotball, selv om det ikke har blitt så mye spilletid denne sesongen.

– Det er kult å rykke opp igjen. Nå handler alt om å vinne neste lørdag, så vi sikrer oss ligatittelen, sier han.

– Hadde dere regnet med det?

– Alle som rykker ned har nok en ambisjon om å rykke opp igjen, men ingen sier det høyt. Innad i klubben har man selvsagt trua.

– Hva kjennetegner dette laget sammenlignet med tidligere utgaver du har vært med på å rykke opp med?

– Det er det samme. De samme punktene: Samhold, fellesskap, kombinasjonen av et par nye spillere og folk som har vært rundt der lenge. Vi har jobbet sammen mot ett mål og vi har vært flinke til å unngå at de dårligere periodene har vart i maksimalt én eller to kamper, sier han.

LANG KARRIERE: Alexander Tettey har en lang karriere i Norwich City, og har spilt over 200 kamper for «The Canaries». Her er han i aksjon mot Aston Villa i 2012. Foto: Carl Court / AFP

Støtter boikott

Men selv om laget hans er i ferd med å gjennomføre nok en glitrende sesong under trener Daniel Farke, har Tettey noe viktigere på agendaen akkurat nå:

Kampen mot rasisme.

Neste helg skal blant andre Det engelske fotballforbundet, Premier League og Football League gjennomføre en tredagers boikott av sosiale medier fra fredag til mandag som en protest mot diskriminering og rasisme på nett.

Parallelt er målet å legge press på britiske politikere slik at de skal vedta lover som i større grad ansvarliggjør selskaper som Facebook og Twitter når deres plattformer blir brukt som arenaer for å spre hat.

En rekke fotballspillere har opplevd rasisme gjennom sosiale medier, og problemet ser ut til å være voksende.

– Vi har allerede snakket med spillerforeningen om boikotten, så vi vet hva vi skal gjøre. Det er tull at det fortsatt eksisterer rasisme. Vi er i 2021. Det gir ikke mening og jeg finner meg ikke i det, sier Tettey.

Etterlyser mer engasjement

Veteranen er veldig enig med det Leeds-spiss Patrick Bamford sa etter kampen mot Liverpool mandag denne uka.

– SYND: Patrick Bamford sa mandag at det er synd at ikke kampen mot rasisme skaper et like stort engasjement som sinnet mot superligaen har gjort. Foto: Paul Ellis / Reuters

Da han ble spurt om den nå havarerte superligaen, sa England-spissen at det var synd at ikke rasismeproblemet skapte like stort engasjement som motstanden mot superligaen.

– Det han sa var veldig fornuftig – at hvis folk hadde mobilisert med samme energi mot rasisme som mot superligaen, så hadde det ikke vært et problem. Det virker som om UEFA (Det europeiske fotballforbundet) synes det er viktigere å få stoppet superligaen enn å bekjempe rasisme, sier Tettey.

– Er dette noe dere snakker mye i garderoben?

– Det er et tema hver gang det skjer og sånn har det vært lenge.

BLE HETSET: Tettey fikk selv kjenne rasisme på kroppen før playoffmøtet med Ungarn i november 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Ble hetset

– Har du selv negative opplevelser med diskriminering på Twitter eller Instagram?

– Nei. Sist gang jeg opplevde noe var før playoffkampen med Norge mot Ungarn. Da hadde jeg uttalt meg om det ungarske laget før bortekampen, og så fikk jeg masse rasistiske meldinger av ungarere på Facebook. Det skal ikke skje.

– Hvordan føltes det?

– Jeg ble forbanna, men jeg prøvde å ikke bruke energien min på det. Sånn jeg ser det, så starter dette med mangel på kunnskap. Med utdanning.

FORBILDE: Alexander Tettey sier at England-spiss Marcus Rashford er et stort forbilde i kampen mot rasisme, men at det trengs flere som ham. Foto: Oli Scarff / AFP

Manchester Uniteds Marcus Rashford har gått hardt ut mot netthatet flere ganger i vinter etter å ha fått svært grove meldinger i sosiale medier. Tettey er glad for at spissen har gått foran, men sier at det må mye mer til.

– Han er et forbilde med alt han gjør, og det er flere andre også som gjør det beste de kan for å påvirke. Det virker riktignok ikke som det er nok ennå. Det er mye mer som må gjøres, sier han.

Skal flytte hjem

Det er mye som skjer i Alexander Tetteys liv for tiden. Kampen mot rasisme er én ting. En annen er planen om å flytte hjem til Trondheim etter 12 år i utlandet – tre i franske Rennes og ni i Norwich, øst for London.

Det har vært spekulert i om midtbanemannen, som ble 35 år for noen uker siden, skulle hoppe på en ny ettårskontrakt med Norwich, men han forventer ikke at det dukker opp et nytt kontraktstilbud fra klubben.

– Jeg venter ikke på noen ting. Familien og jeg skal flytte til Trondheim til sommeren. Hvis klubben vil ha meg et år til, må jeg ta det med kona. Planen er å starte et nytt liv i Trondheim. Det blir en tøff tilvenning for både ungene, på to og snart sju, som aldri har bodd i Norge, og meg også, som ikke har bodde der på lenge, sier han.

HER STARTET DET: Alexander Tettey i aksjon for Rosenborg mot Stabæk i 2008. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil ta trenerkurs

– Har det vært aktuelt å bli i klubben og ta en rolle i trenerapparatet?

– Nei, det har ikke vært et tema, men det er noe jeg kan tenkte meg i fremtiden. Planen er å ta et trenerkurs der hvor jeg er. Jeg har ikke snakket med Rosenborg om noe som helst, men det hadde vært fint om de kan hjelpe meg.

– Hva slags trenerkarriere ser du for deg?

– Jeg ser ikke for meg å bli A-lagstrener, men jeg har alltid syntes det har vært gøy å jobbe med barn. Å ta et trenerkurs er noe enhver spiller bør gjøre. Når du har vært profesjonell i lang tid er det greit med en attest på at du kan trene fotball. Før jeg fikk barn selv, begynte jeg med trenerkurs, men jeg måtte stoppe fordi det ble for mye i hverdagen, forteller han.

Norwich City trenger to poeng på de to siste kampene for å være helt sikre på å sikre ligatittelen i Championship.