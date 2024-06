Tårevåt Rooth trøstet av Iuel: – Trodde kanskje jeg aldri skulle løpe igjen

– Jeg tror bare det er veldig overveldende på en veldig rar måte. En skulle tro jeg er vant med å løpe, men jeg har ikke løpt på et halvt år, sier Andrea Rooth til NRK.

Det sier 22-åringen løp sitt aller første løp etter skademarerittet. Hun har ikke konkurrert siden før jul.

– Det er bare å misforstå meg rett. Jeg er veldig fornøyd og det er veldig overveldende å løpe igjen, sier hun etter løpet.

TRØSTET: Andrea Rooth fikk en god klem av Amalie Iuel etter 400 meter hekk i Sandnes. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Hun har slitt med en stygg skade i foten og gikk glipp av friidretts-EM som følge av operasjoner og opptrening. Hun ble nummer fem i NM-finalen.

– Jeg skulle egentlig ikke løpe og jeg trodde kanskje jeg aldri skulle løpe igjen. Tiden er ræva, men det er sånn det er nå, sier Rooth.

– Det er så tøft at du stilte. Du kom til finalen og gutset. Du måtte gutse for å ha en sjanse på OL og det gjorde du, sier Amalie Iuel ved siden av utøveren som gjorde comeback i Sandnes.

LETTELSE: Resultatet var på ingen måte det viktigste for Andrea Rooth torsdag kveld. Foto: Skjermdump / NRK

– Klarte ikke å la være

Det var for øvrig Iuel som stakk av med seieren i NM-finalen på 400 meter hekk. Hun løp på tiden 55,49.

– Det blir ekstra emosjonelt når man får til å løpe. Jeg vet at oppladningen inn mot løpet ikke har vært ideell i det hele tatt. Jeg klarte ikke å ikke la være. Jeg er veldig fornøyd med å være her i dag, sier en lettet Rooth.

Sammen med Iuel har de tilbrakt timer sammen på Olympatoppen. Iuel har selv jobbet for å komme seg tilbake etter graviditet og fødsel. Hun var med fra start under friidretts-EM og stiller også i Paris.

– Jeg tror hun vet godt hva jeg har gått gjennom. Hun har kommet tilbake fra en tøff graviditet og jeg har møtt henne masse på olympiatoppen. All respekt for at hun løper de tidene hun løper nå, sier 22-åringen.

Rørt far og trener

Også pappa og trener Vegard Rooth var preget etter at datteren hadde gjennomført sitt første løp.

– Hun har løpt så utrolig lite. At hun klarer å løpe overhode i dag, er fantastisk. Kirurger og alle som har hjulpet oss, vet hvor lite hun har gjort. Det er en prestasjon å løpe her i det hele tatt, sier far til NRK.

– Har du vært usikker på om hun kunne komme tilbake?

– Å ja, gjett da. Kjempeusikker. Det har vært ... Man håper at man aldri skal oppleve det, å se datteren sin, jeg sto jo og filmet henne i fjor. Men hun har en vilje som er helt enestående til å trene og gjøre jobben hver dag. Det har hun bevist i dag.

RØRT: Pappa Vegard Rooth er stolt av sin datter. Foto: Skjermdump / NRK

Skrekkskade

Skaden oppstod da Rooth landet forkjært under en lengdeøkt. Skaden var voldsom og hun skrek i smerte.

Rooth er nummer 45 på 400 meter hekk, der 40 utøvere skal inn. Hun var fire poeng bak grensen som kunne sørget for OL-plass før NM-løpet.

Som følge av skaden har Rooth lagt mangekamp på hylla og satser fullt på 100- og 400-meter.

Resultatet for 22-åringen var nok en skuffelse i seg selv. Hun ble nummer fem og løp på tiden 1.00,48. Likevel var det altså ikke resultatet som var det viktigste torsdag kveld.