Svenske Almgren falt fra drømmeløp: – Det kan ikke være sant!

– Det kan ikke være sant! Det er ikke mulig. I alle dager for en nedtur, utbrøt NRK-kommentator Jann Post idet Andreas Almgren gikk i bakken på 5000 meterens siste runde.

– Jeg synes synd på svensken nå altså, la Post til.

NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic var helt enig, og sa at alle som så det løpet synes synd på Almgren.

– Det suger

Den svenske 27-åringen lå an til å fullføre sitt første konkurranseløp på under 13 minutter, men kort tid før oppløpet på den siste runden gikk omtrent alt som kunne gå galt ordentlig galt for Almgren.

Han og canadiske Mohammed Ahmed havnet for tett på hverandre, Almgren snublet og falt bort fra et kjempeløp.

– Det kjentes ut som jeg var på vei mot noe ordentlig bra. Jeg følte meg veldig fresh der. Det suger, sier en skuffet Almgren til NRK.

Ahmed var raskt borte hos svensken etter løpet og ba om unnskyldning, og selv om Almgren overfor NRK var klar på at ting som dette kan skje, var skuffelsen åpenbar. Svensken rev av seg startnummeret og kastet det i bakken rett foran NRKs reporter.

– Det gikk litt sakte, og plutselig vil alle opp og frem på siste runden. Da blir det tett, og får man da et feilsteg så er det ikke så mye som skal til for at og det skal ikke så mye til før man går i bakken, forklarer Almgren på spørsmål om hva som skjedde.

Historisk antall

Almgren var en del av en tetgruppe som alle stormet mot å passere målstreken på under 13 minutter. Og det ble et historisk godt løp for nesten samtlige løpere, for hele 13 mann var under 13 minutter på fredagens 5000 meter.

Aldri før har det vært flere i ett og samme løp. Den forrige rekorden var på elleve løpere under 13 minutter fra samme løp. Det var under et Diamond League-stevne i Paris for elleve år siden.

Men Almgren var altså ikke en av dem.

SKUFFET: Andreas Almgren (t.v.) var skuffet, men fattet, etter at han falt fra et drømmeløp i Firenze. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg hadde veldig mye krefter igjen, så det var kjedelig å gå bortover og se de andre passere målstreken under 13 minutter. Det var tungt, sier Almgren.

Mohammed Ahmed, som var involvert i fallet, sier til NRK at han egentlig ikke fikk med seg hva som skjedde og at Almgren plutselig lå ved siden av ham.

– Jeg så ham ikke. Han var rett foran meg og jeg vet ikke om han traff kanten. Jeg vet at han kom litt borti meg, men jeg så ikke hva som skjedde. Alle prøvde å holde seg ytterst, alle prøvde å presse på og plutselig var han nede på bakken rett ved siden av meg. Det forstyrret meg litt, men jeg holdt meg heldigvis på beina, sier Ahmed til NRK.

Spanske Mohamed Katir vant for øvrig 5000 meteren med tiden 12.52.09.

Verdensrekord

Kort tid etter dramatikken i løpet til Marcus Almgren startet kvinnenes 1500 meter, og det løpet blir husket for helt andre grunner.

Kenyanske Faith Kipyegon løp nemlig inn til verdensrekord.

Kipyegon var lenge foran «haren» til verdensrekorden, og klarte å holde helt inn til en historisk bragd.

Kipyegon endte neste åtte sekunder foran britiske Laura Muir, som tok 2.-plassen i Firenze. Kenyanerens tidligere bestetid var på 3.50, 37. Den satte hun i Monaco i fjor sommer.

Tiden ble utrolige 3.49.11, og med det slo hun Genzebe Dibaba sin gamle rekord på 3:50.07. Hun er nå første kvinne til å løpe 1500 meter på under 3 minutt og 50 sekund.

– Et fantastisk løp. Det var perfeksjon, sier NRK-kommentator Jann Post.