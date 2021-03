Norge mot Sverige i kvinnestafett er ventet å bli en av de mest prestisjefylte duellene i VM-løypene i Oberstdorf.

Kl. 17 onsdag presenterte begge nasjonene sine lag. Der ble det klart at Sverige vraker Linn Svahn, som har hatt et vanskelig VM. Hun har i hele vinter sett ut som et klart førstevalg på ankeretappen.

– Hun har vært med i diskusjonen helt til slutten. Det er tøft at hun ikke får gå, men hun tar det bra, sier Sveriges landslagssjef Anders Byström, ifølge SVT.

I stedet har Sverige tatt ut følgende lag: Jonna Sundling, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Frida Karlsson.

Fossesholm: – Karlsson bedre enn meg

Norge har tatt ut dette laget: Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm.

STORT ANSVAR: Helene Marie Fossesholm (19) debuterer som ankerkvinne for Norge. Det skjer i VM. Foto: Lise Åserud / NTB

Dermed kjører Norge Fossesholm i rollen som ankerkvinne, på en etappe der hun møter Frida Karlsson. Den norske junioren fikk spørsmål om hva hun tenker om presset det medfører å gå en ankeretappe og duellen mot den svenske stjernen.

– Frida har prestert bedre enn meg i hele år og vet hun er bedre enn meg. Det presset ligger vel egentlig på Frida og ikke meg. Jeg skal gå ut med nebb og klør, gjøre mitt beste, få med meg masse erfaring. Som sagt, det er ikke hos oss presset ligget. Det er hos favorittene selv, sier Fossesholm.

Kritisk Aukland

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er imidlertid kritisk til det norske uttaket. Han minnes med skrekk hva som skjedde sist Norge stilte med en junior som ankerkvinne.

Han var trener for Marthe Kristoffersen fram til 2008. Året etter måtte hun som junior ta ankerjobben i Liberec-VM i 2009. På dårlige ski og med stive bein ble hun forbigått av to lag på oppløpet, og Norge mistet VM-medaljen.

– Hun møtte en enorm motgang i etterkant og tok det fryktelig tungt. Hun brukte lang tid på å komme seg etter det, sier Aukland.

Han påpeker at selv om Fossesholm er god og moden for alderen, er det noe spesielt å gå ankeretappen i et VM.

– Fossesholm er offensiv og tøff og har de kvalitetene som skal til, men har ikke fått vist potensialet i dette VM-et så langt og var ekstremt nervøs før den første konkurransen. Hadde hun prestert på sitt aller beste her, hadde det vært litt annerledes, sier Aukland.

– Enormt stort ansvar

Han ville i stedet valgt Therese Johaug som ankerkvinne. Hun var lenge avvisende til å gå sisteetappen, men åpnet for å gjøre det etter tirsdagens suverene seier på 10 km. Likevel valgte landslagsledelsen en junior.

– Jeg ville valgt Johaug på siste. Det er et enormt stort avnsvar på en junior. Samtidig er Johaug i så god form at hun kunne ristet av seg Sverige før en spurt i denne tøffe løypa, sier Fredrik Aukland.

Marthe Kristoffersen bekrefter at det var brutalt å bli kastet inn i ankerrollen som junior.

– Jeg gikk jo ikke dårlig, jeg hadde j... dårlige ski. Men selvfølgelig tar man det tungt. Man føler at man har mislyktes, og da får man det tungt i en periode, sier hun til NRK.

Likevel deler ikke Kristoffersen bekymlingen for Fossesholm.

– Det er et stort ansvar, men Helene har ønsket etappen selv. Hun sier hun er god i en spurt, og Therese er ikke god i spurte i det hele tatt!

– Tøff jente

Fossesholm var nervøs før VM-debuten lørdag. På NRKs spørsmål om hvordan det kommer til å bli frem til stafettstart, svarer hun slik:

– Det gjenstår å se. Jeg tror jeg skal takle det veldig bra. Jeg var mer vanlig nervøs før ti kilometeren på tirsdag. Å gjøre unna den første distansen gjorde at det egentlig gikk fint.

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad sier ledelsen og resten av laget diskuterte lagsammensetningen tirsdag kveld og landet på løsningen i dag. Grunnen for at en så ung løper som Fossesholm får det store ansvaret, begrunner han slik:

– Helene er jo en tøff jente, med en del kvaliteter og egner seg for en sisteetappe, sier Hattestad.