Svendsen skal vurdere kompisene: – De er klare for å bli slakta

Det er under to år siden han var en del av landslaget. Nå skal Emil Hegle Svendsen i stedet bedømme, vurdere og analysere skiskyting som NRK-ekspert.

– Vi får se om jeg duger til noe annet enn å gå på ski og skyte. Jeg gleder meg, forteller han.

Men han erkjenner at det blir uvant å stadig skulle uttale seg og ha en mening om tidligere kollegaer.

– Jeg har tenkt litt på det, men jeg tror det vil gå veldig fint. Det er ikke min oppgave å slakte noen, ha-ha, eller kanskje jeg gjør det? Men jeg håper det er noe jeg kan velge selv i så fall. Så lenge jeg er saklig så tror jeg det er bra med ris og ros. Man må være ærlig og kan ikke dekke over ting, mener 34-åringen.

Kan dele hemmeligheter

Svendsen er blant annet god kamerat med både Tarjei og Johannes Thingnes Bø. Han tror likevel det ikke vil være et problem å være objektiv.

– Jeg fikk en melding her om dagen og de er klare for å bli slakta, så det er ikke dem jeg er mest redd for. De tåler det, og vi har en god tone på dette, så det kommer til å gå veldig bra. Jeg har lovt å være snill, sier han og flirer.

NY ROLLE: Emil Hegle Svendsens debuterer som NRK-ekspert under verdenscupåpningen i Østersund. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Hvem er du mest redd for da?

– Jeg er ikke redd for noen. Jeg er ute etter å formidle skiskyting, ikke etter å henge ut noen.

Men når man har vært så tett på miljøet i en årrekke, så kan det også komme noen hemmeligheter ut til seerne, skal man tro Svendsen.

– Det skal du ikke se bort ifra. Man har levd et liv sammen med utøverne som man skal kommentere, og har jo litt innsikt. Nå skal jeg ikke avsløre noen detaljer, men jeg vet kanskje litt mer enn mange andre om hva som skjer i kulissene.

Håper på humor

LA OPP I 2018: Emil Hegle Svendsen med samboer Samantha Skogrand. De to fikk en sønn i januar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Selv hadde den tidligere profilen et godt forhold til eksperter da han var aktiv, og han håper ikke han blir en som andre utøvere irriterer seg over.

– Jeg så veldig etter problemer hos meg selv og var selvkritisk, men jeg tror ikke jeg vil være det overfor andre utøvere. Målet mitt er å gi innsikt, kanskje med litt humor hvis det er lov. Jeg vil være mest mulig proff, sier Svendsen.

Svendsen blir en del av et ekspertteam bestående av Liv Grete Skjelbred, Ola Lunde og Ole Kristian Stoltenberg.

– Vi synes det er veldig stas å få med Emil på laget. Han har fersk kunnskap om sporten og miljøet, og har nå vært tilskuer i en sesong. Det blir spennende å se hvordan han trives «på den andre sida». Emil blir et godt tilskudd i en allerede sterk skiskytter-gruppe som skal dekke verdenscup og VM til vinteren, sier reaksjonssjef i NRK Sport, Torbjørn Sarre-Jensen.