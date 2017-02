Svendsen frykter sykdom – har ikke kysset kjæresten på to måneder

– Off, dette er nesten litt flaut å si ...

Svendsen er tydelig brydd og kikker ned, men forteller likevel om det mest ekstreme grepet for å unngå å bli syk, hans aller største skrekk, før VM. Ikke siden begynnelsen av desember har han kysset kjæresten Samantha Skogrand.

– Nei, ikke siden vi startet opp i desember. Jeg har gjort alt for å holde meg frisk. Også på hjemmebane. Det er fort gjort å glemme seg bort, men det får bare være sånn de månedene her. Det er faktisk litt hennes forslag også, og det er jo veldig smart, sier 31-åringen nærmest unnskyldende.

Nyforlovet

Historien blir ikke mindre oppsiktsvekkende av at skiskytteren gikk ned på kne og fridde to dager før julaften. Skogrand, nå mest kjent som reporter for «God morgen, Norge» på TV 2, svarte ja, men droppet det obligatoriske kysset.

– Det er faktisk jeg som har bestemt dette, og ikke han, stakkars. Jeg blir veldig sjeldent syk, men føler jeg drar med meg bakterier hjem likevel. Utøvere er jo så utsatte i tillegg. Han har vært en del syk de siste årene, og jeg vil ikke være årsaken til mer sykdom. Men det er veldig lett å glemme seg, ja, sier Skogrand til NRK.

I FORM: Svendsen mener han ikke har vært i bedre form siden VM i 2013. Foto: Vincenzo Pinto / AFP

Svendsen innrømmer gjerne at han nærmest føler seg paranoid foran store mesterskap. Før intervjuet, som av sykdomsforebyggende årsaker gjennomføres i et rom hvor det er veldig høyt under taket, håndhilser han på NRKs reporter, men:

– Jeg har Antibac i lomma, ja. Den er aldri langt unna. Det aller viktigste for meg er å holde meg frisk. Jeg tar alle forholdsregler og slurver ikke med noe.

– Dette høres ut som noe du går rundt og tenker på konstant?

– Kanskje ikke konstant, men det første jeg gjør når jeg er våkner er å kjenne etter om jeg er tett eller sår i halsen. Jeg kan også våkne om natten og sjekke.

Spiser alene

Under oppladningen til VM, som starter med mixedstafett torsdag med Svendsen som en av fire på laget, har den norske troppen bodd på hotell med andre, vanlige gjester. Da har man sørget for at disse spiser til andre tider. Også større folkemengder blir unngått.

– Det er viktig for oss, men vi prøver ikke å ha overfokus på sykdom, sier trener Egil Kristiansen til NRK.

– Svendsen sier han ikke har kysset kjæresten på to måneder ...

– Hva Emil gjør på den fronten får nå bli opp til ham, svarer landslagstreneren og ler godt.

Svendsen og Schempp i spurtduell mot mål