Eckhoff vraker fjorårets gulloppskrift

– Man finner ut mye da også, sier Eckhoff til NRK en uke foran VM-åpningen i Hochfilzen.

Drøye tre måneder foran verdensmesterskapet i Holmenkollen i fjor, begynte hun å jobbe tett med Joar Himle. Skytetreneren fra Voss ble også nevnt i de mange takketalene etter

Eckhoff toner ned samarbeidet med skytetrener Joar Himle. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

at feilfri skyting ga et overraskende gull på sprinten.

På spørsmål om de to har samarbeidet også foran mesterskapet i Hockhfilzen, svarer Eckhoff:

– Nei, jeg har vært mye alene og trent bra. Det er helt greit å være for seg selv en del ganger også. Jeg begynner å bli så gammel, vet du!

– Jeg kjenner Tiril godt. Hun har vært litt mer alene, og av og til kan det være greit. Jeg tror hun liker det godt, sier trener Steinar Mundal til NRK.

– Tiril presterer ganske bra med kniven på strupen, og trenger ikke høre at hun må komme i form.

Har skutt mye

I forkant av VM på hjemmebane skjøt Eckhoff etter eget utsagn uvanlig mye med rundt 1000 forsøk på en uke. Selv om hun nå har vært mer for seg selv i oppkjøringen, tror hun skytetreningen har vært like intensiv.

– Det har ikke vært noe mindre enn sist. Det har vært mye skyting, mye trening og mye avslapping. Ikke så mye stress, sier Eckhoff.

– Og dette har gitt resultater?

– Jeg har brukt mye tid med gæveret, så jeg tror det kan bli bra. Men vi får se da! Akkurat nå er jeg ganske trygg på det jeg driver med.

– Hvordan er formen en uke før VM?

NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

– Jeg syns det går bra, men er litt spent på hvor jeg står. Jeg føler jeg har fått en del tid for meg selv og trent godt. Det har vært veldig viktig for at jeg skal føle meg sterk igjen.

Mellomsesong

Torsdag åpner Eckhoff VM-ukene på Norges mixed-lag sammen med Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu. Bærum-jenta mener stafetten blir en «perfekt start» på mesterskapet, men innrømmer at hun allerede tenker på 2018.

– Jeg er ikke så redd for å prøve og feile nå, men i VM skal jeg fokusere på blinkene og gå fort, sier Eckhoff.

NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold mener Eckhoffs avgjørelse om å trene mer alene kan være det hun trenger i VM-forberedelsene.

– Jeg likte godt å jobbe med Joar Himle da jeg var aktiv, men så lenge hun har en plan vil det gå bra. Tiril begynner å bli en erfaren utøver, og inn mot et mesterskap er ofte mye allerede på plass, påpeker han.