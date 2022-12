Sveits videre i VM etter amper målfest

Carlsen-advokater slår knallhardt tilbake mot Niemann

I slutten av oktober ble det kjent at amerikanske Hans Niemann krever én milliard kroner av Magnus Carlsen etter jukseskandalen. Nå har Carlsens amerikanske advokater svart på Niemanns søksmål.

I rettsdokumentene, som har blitt omtalt av The Wall Street Journal, går advokatene knallhardt ut mot Niemann og kaller søksmålet et «PR-stunt».

– Etter flere år med forsøk på å skape et rykte som sjakkens «badboy», ønsker saksøker Hans Niemann å tjene penger ved å gi andre skylden for konsekvensene av hans egen erkjennende uredelighet, skriver advokatene.

De skriver videre at retten må avvise alle Niemanns krav mot den norske sjakkstjernen.

Carlsen og Niemann har i flere måneder stått i sentrum av en betent sjakkonflikt etter at etter at førstnevnte anklaget tenåringen for omfattende juks under partier.

Niemann har i ettertid innrømmet at han jukset som 12- og 16-åring på Chess.com. Han avviser imidlertid at han brukte ulovlige midler mot Carlsen.