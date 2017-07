Usain Bolt stiller opp på bilder med ungdommene i hotellobbyen. Så stikker han ut døra for å gjøre de siste forberedelsene til sitt aller siste Diamond League-løp.

Når han har fullført sine 100 meter på Stade Louis II i Monaco fredag kveld, gjenstår bare VM i London.

Så takker tidenes mest skinnende friidrettsstjerne for seg – og etterlater seg to tilsynelatende uslåelige verdensrekorder og et gedigent tomrom.

Det store spørsmålet er: Hvem skal fylle tomrommet?

FOLKETS FAVORITT: Usain Bolt er umåtelig populær i Monaco før karrierens siste Diamond League-løp. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Massivt ansvar

Bare noen minutter før Bolt passerer gjennom lobbyen, avslutter Wayde van Niekerk sin pressekonferanse.

Under Rio-OL i fjor gjorde sørafrikaneren noe nesten ingen trodde var mulig. Han løp 400 meter på 43,03 og smadret Michael Johnsons verdensrekord på 43,18 fra 1999. Denne sesongen har van Niekerk satt personlig rekord på både 100 (9,94), 200 (19,84) og 300 (30,81) meter.

Nå peker mange på ham som mannen som er nærmest til å fylle hullet etter Bolt. Blant dem som peker er nettopp Usain Bolt.

– Å fylle Usains sko er et massivt ansvar, erkjenner van Niekerk.

Sportslig ser ikke 25-åringen altfor mørkt på oppgaven. På spørsmål fra NRK om han også kan slå Usain Bolts «uslåelige» 200-meterrekord på 19,19, svarer han:

– Det er lenge siden jeg sluttet å tro at rekorder er uslåelige.

– Vanskelig å bli like karismatisk

Å fylle stjernerollen blir verre.

– Jeg har snakket med Usain flere ganger om det, men jeg finner det veldig vanskelig for meg å bli like karismatisk. Usain har lagt lista høyt både med sin personlighet og sine prestasjoner. Det blir tøft å ta ham igjen på personlighet. Han bare har det. Men vi får se hvordan det går, kanskje jeg kommer ut av skallet mitt, sier Wayde van Niekerk.

– En utakknemlig oppgave, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal om presset som legges på van Niekerk.

– Han kan ikke spille en rolle for å være som Usain Bolt. Akkurat nå er det litt vanskelig å se hvem som skal erstatte Bolt på den måten. Der har friidretten en stor utfordring, påpeker Rodal.

LAV PROFIL: Wayde van Niekerk smadret Michael Johnsons uslåelige 400-meterrekord, men mediemessig har han foreløpig en helt annen status enn verdensrekordholderen på 100- og 200-meter, Usain Bolt. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Kan løpe enda fortere

Han tror likevel Wayde van Niekerk er et av navnene som vil skinne.

– Først og fremst tror jeg han kan løpe enda fortere på 400 meter. Men jeg tror også han kan nærme seg verdensrekorden på 200 meter fram mot OL i Tokyo i 2010, sier Rodal.

– Nærme seg eller slå den?

– Det virker ekstremt vanskelig. Men det samme sa vi jo om 400-meterrekorden til Michael Johnson!