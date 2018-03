Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Da Stjernen skulle intervjues av NRK etter hopprennet, hoppet han over gjerdet og inn på området til NRKs programleder for å sjekke resultatene i skiflygingscupen på monitoren.

– Jeg tror det ble seier jeg, sier Stjernen like etterpå.

Kamil Stoch har for lengst vunnet verdenscupen sammenlagt, og tronet det hele med å ta sin niende individuelle verdenscupseier for sesongen. Men etter rennet ble det altså klart at Stjernen er vinneren av skiflygingscupen sammenlagt, til tross for at det ikke ble pallplass søndag.

– Det er veldig overraskende. Jeg trodde det skulle komme to bak meg som skulle smette forbi. Jeg fikk til mine tre beste i hopp i Planica denne helgen, og det holdt akkurat. Jeg er strålende fornøyd, sier Stjernen som havnet på femteplass i søndagens renn.

– Hvor stor sjanse er det for at du fortsetter nå?

– Det er 50/50. Jeg må tenke på det etter å ha hatt en liten ferie, sier trønderen.

KULA I HÅNDA: Andreas Stjernen etter premieutdelingen. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

Suverene Stoch takket kona

Stoch ledet etter første omgang og i sitt andre hopp landet han på 234,5 meter, og det holdt til en suveren seier. Polakken vant til slutt med 15,4 poeng foran Stefan Kraft. Han kan nå se tilbake på en fantastisk sesong.

– Det er ikke lett å finne de riktige ordene for å beskrive det som har skjedd denne sesongen. Det er en fantastisk drøm. Det er fortsatt flere ting jeg vil oppnå. Jeg vil ikke si det høyt, men jeg har fortsatt noen mål. Jeg vil prøve å bli enda bedre i fremtiden, sier Stoch til NRK.

Det var spesielt én person Stoch ville rette en stor takk til etter at han vant rennet.

– Jeg vil si takk til kona, som er med meg her i dag. Jeg vil takke henne fordi gode menn trenger sterke kvinner. Jeg vil også gi en stor takk til teamet mitt, sier Stoch i seiersintervjuet med FIS etter rennet.

FANTASTISK SESONG: Kamil Stoch tok sin niende individuelle verdenscupseier denne sesongen. Foto: Darko Bandic / AP

Stjernen lar seg imponere over hva Stoch har fått til denne sesongen.

– Det er helt utrolig det han har gjort. Han har vunnet alt utenom skiflygingscupen. Vi skal jobbe hardt for å klare å ta han igjen.

Første pallplass i Planica

Daniel-André Tande hoppet like langt som Stoch i andre omgang og ble dermed beste nordmann på tredjeplass under skiflyvningen i Planica.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg bommet litt i andrehoppet, men jeg er helt klart ikke misfornøyd. Det er først gang jeg er på pallen i Planica, så jeg klager ikke, sa Tande til NRK etter rennet.

– Føler du at du har utviklet deg i skiflyging denne sesongen?

– Ja, det er bare å se på resultatlistene før og etter sesongen. Endelig har jeg skjønt hvordan man skal fly ordentlig, sier Tande, som nå ser fram mot en lang ferie.

Daniel-André Tande tok sin første pallplass i Planica. Foto: Darko Bandic / AP

Robert Johansson var ikke helt heldig med forholdene i andre omgang, og landet på 228 meter. Det holdt til en fjerdeplass.

Johann André Forfang endte på 8.-plass, Anders Fannemel på 11.-plass og Halvor Egner Granerud på 20.- plass.