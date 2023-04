Supportere raser mot egen klubb – varsler protest ved hvert mål

Torsdag kveld fikk nemlig supportergruppen Aalesund Support beskjed om at Aalesund fotballklubb innfører målmusikk for hver scoring.

I et Facebook-innlegg går supporterklubben hardt ut mot egen klubb, fire dager før seriestart mot Vålerenga.

– Vi er de som setter stemningen på stadion. At de velger å overkjøre det, er som å pisse på oss supportere, skriver styreleder i Aalesund Support, Ole Kristiseter, i en melding til NRK.

Sunnmørsposten har tidligere omtalt saken.

– Hårreisende

Uenigheten kort oppsummert er at Aalesund ønsker å teste ut målmusikk, altså avspilling av en melodi eller låt etter en scoring, mens supportergruppene Aalesund support og Storm er sterkt imot.

Musikkinnføringen har fått får flere til å rase.

– At det er i bruk på de største arenaene i Europa er ikke et argument vi stiller oss bak. Vi har en relativt liten gruppe som jobber ræva av seg for å støtte opp om klubben vår. At det må suppleres med falsk lyd i form av målmusikk er hårreisende, mener Kristiseter.

ENGASJERTE: Aalesunds fotballklubbs supportere med Aalesund support og Stormen i spissen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Supporterkoordinator Geir Ove Eikrem, som er et bindeledd mellom supportergruppene Stormen, Aalesund support og klubben er heller ikke fornøyd.

– Flaut at dette skjer på «min vakt». Dette skal ikke bli en greie på stadion, og forhåpentligvis ombestemmer klubben seg innen mandag, skriver han på Facebook.

Daglig leder i AaFK, Ronny Stokke, mener det er positivt at supporterne er engasjerte, men:

– Det er også mange tusen andre til stede på kamp, som familier, barn, voksne, eldre, sponsorer, breddeklubber osv. Vi som klubb mener at et slikt tiltak vil kunne forsterke og øke stemningen på stadion for alle. Sammen med supporterne våre, sier Stokke til NRK.

Varsler protest

Den daglige lederen er tydelig på at musikken ikke vil komme umiddelbart etter en scoring, og at de vil ta hensyn til spontan jubel.

– Det vi snakker om er en kort snutt på 7-8 sekunder, cirka. 10-15 sekunder etter at ballen er i mål. Vi synes det er interessant å sjekke ut om dette er konsept som vil fungere på stadion, sier Stokke.

POSITIV: Daglig leder i AAFK, Ronny Stokke, tror den nye innføringen kan være et bra tiltak for tribunelivet på stadion. Foto: Arne Flatin / NRK

Kristiseter i Aalesund Support får se svaret til sin egen klubb, og varsler protest for hver gang målmusikken blir tatt i bruk.

– Aalesund Support er klar på at dette er noe vi ikke ønsker og at vi ikke kan godta dette. Stormen står sammen med oss i dette, og protester vil gjennomføres som en enhet, sier han.

Hvilken type protest det blir vil ikke supporterne dele, men de er klare på at det vil gjennomføres protester helt til målmusikken blir fjernet.

– Hvis ikke (klubben ombestemmer seg), forventer jeg at alle stiller seg bak protestene på stadion, skriver supporterkoordinator Eikrem.

Eliteserien 2023 sparkes i gang mandag 10. april 14.30 med Rosenborg - Viking. Aalesund kan ta i bruk sin nye målmusikk mot Vålerenga fra klokken 17:00. NRK dekker alle kampene på radio.