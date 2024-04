Stortalentet slo stjernene og sendte stikk til Oddbjørn Hjelmeset

Storhamar har matchball i NM-semifinalen

Storhamar er én seier unna finale i ishockey-NM etter 2-0-triumf over Frisk Asker på borteis fredag.

Med fredagens triumf har Storhamar muligheten til å avgjøre på hjemmebane i best av sju-serien søndag kveld. De jakter sin annen strake NM-finale etter at de i fjor ble slått av Stavanger Oilers.

– Det var deilig å vinne. Det var en viktig seier. Vi snakket om at vi skulle gjøre alt vi kan for at dette var siste gang vi skulle spille i denne hallen denne sesongen. Nå har vi det i våre egne hender og kan avgjøre på hjemmebane, og det skal vi få til, sa Storhamar-spiller Andreas Martinsen til TV 2. (NTB)