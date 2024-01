– Det synest eg er svært uheldig. Det er freistande å seia respektlaust. Etter at Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland gav seg, stod vi i ein situasjon der vi snakka om korleis vi skulle få fram nye toppar blant damene. Landslaget har lykkast godt med det i år, og dei har prestert langt betre enn mange hadde forventa, seier skiskyttartrenar Kjartan Helland, og held fram:

– Når det skjer, er det viktig at dei anerkjenner dei utøvarane som kjem bak, og at flest mogleg får matcha seg mot dei beste når sjansen er der.

TRENAR: Kjartan Helland. Foto: Team Fosen Yard

Til verdscuprenna i Ruhpolding denne veka har landslagsleiinga vedteke å ta ut fem av seks moglege utøvarar på kvinnesida. Fleire kvinner skulle gjerne hatt den siste plassen, men har vorte vegne for lett.

– Noreg leier nasjonscupen, men stiller ikkje seks løparar til start. Det er ein skandale, seier NRKs skiskyttarekspert Ola Lunde.

Følg verdscupen frå Ruhpolding på NRK. Onsdag er det stafett for kvinner kl. 14.20.

«Kvifor skal eg satse skiskyting?»

Helland er trenar i privatlaget Team Fosen Yard. Der har han mellom anna ansvar for Marit Ishol Skogan, som akkurat no er ein del av landslaget, og Karoline Erdal, som nyleg gjekk verdscuprenn for Noreg i Oberhof, men som denne gongen ikkje vart teke ut.

Trenaren understrekar at han ikkje uttaler seg på vegner av eigne utøvarar, men på vegner av alle ambisiøse skiskyttarjenter som kvar dag gir alt for å ein dag få sjansen på det øvste nivået.

Helland er redd for signaleffekten landslagsleiinga sender ved å la vere å fylle kvoten.

– Eg trur det er uklokt. Vi vil at flest mogleg skal halda på lengst mogleg, slik at dei kan utvikla seg i eige tempo og blir så gode som mogleg. Viss vi mistar jenter i 26–28 års alderen, risikerer ein at ein stiller svakare til OL om to år. Derfor er kvar einaste moglegheit til å få prøva seg på øvste nivå og sanke erfaring gull verd. Bokstaveleg talt.

HÅPEFULL: Karoline Erdal fekk ikkje ein ny sjanse i Ruhpolding etter å ha gått i Oberhof førre veke. Foto: NTB

– Korleis tek utøvarane dette?

– Eg har ikkje snakka med så mange om det, for dei fleste utøvarane treng å vere mest oppteken av korleis dei kan utvikla seg og bli betre. Men eg har sjølv vore aktiv og når dei ser at det er ein plass ledig er det naturleg å tenkja «kvifor er ikkje eg med der?». Eller i det minste: «Han eller ho kunne jo gått der», innleier Helland og legg til:

– Uttaka så langt denne sesongen har vore rettferdige og gode, og det har vore lite å setje spørsmålsteikn ved. Når det no kjem ein runde der det skurrar litt, blir det for meg litt merkeleg.

Han får igjen støtte av NRK-ekspert Lunde.

– «Kvifor skal eg satsa skiskyting?», må dei tenkje, når kvoten ikkje blir fylt opp. Det er viktig at fleire løparar får høve til å prøva seg i verdscupen, ikkje minst med tanke på motivasjonen for vidare satsing, meiner han.

– Vil alltid vera usemje

Landslagsleiinga forklarer at uttaket til verdscupen er gjort basert på resultat. Erdal presterte, etter synet til leiinga, ikkje godt nok i Oberhof til å få halde fram i Ruhpolding veka etter.

Det same gjeld løparane i IBU-cupen, nivået under verdscupen. Førre helg var ingen av dei norske kvinnene på pallen der, og presterte ikkje godt nok til å overtyde landslagstrenarane.

– Det vil alltid vera usemje rundt uttak, både frå støtteapparat og utøvarar. Utøvarane har sjølvsagt ambisjonar og ønskjer å gå på høgast mogleg nivå. Men vi har gjort vurderinga vi har gjort, seier landslagssjef Per Arne Botnan.

LANDSLAGSSJEF: Per Arne Botnan. Foto: Frode Fjerdingstad

Marthe Krogstad Johansen skulle i utgangspunktet gått i Ruhpolding, men vart sendt heim etter Oberhof for å trene og komme i betre form til renna som kjem.

– Vi ønskjer alltid å fylle kvoten, men vi har uttakskriterium til både verdscup og IBU-cup. Hit har vi berre teke ut fem, det har litt å gjere med at Marthe vart sendt heim for å trene betre. Så ønskjer vi å sjå den dårlegaste frå verdscupen (Erdal) opp mot dei beste frå IBU-cupen. No kan dei konkurrere saman, understrekar Botnan.

Trenaren til kvinnelandslaget Sverre Hüber Kaas har forståing for skuffelsen til utøvarane.

– Me skjønner at dei er veldig skuffa over at me ikkje fyller opp kvoten, men samtidig er dei klar over at det dei presterte førre helg kanskje ikkje var heilt bra nok, seier trenaren.

Utøvarane støttar leiinga

Utøvarar som nemnde Erdal, Ida Lien, Ragnhild Femsteinevik og Emilie Kalkenberg har tidlegare vore innom elitelandslaget, men fekk altså ikkje ei ny moglegheit denne veka.

I staden skal dei konkurrera mot kvarandre i IBU-cupen og prøva å overtyde leiinga om at det er eg som fortener å vera med på elitelaget neste gong.

INNE: Karoline Knotten har imponert på landslaget denne sesongen. Foto: Reuters

Utøvarane som faktisk er på elitelandslaget meiner leiinga har gjort ei god vurdering rundt uttaket til Ruhpolding.

– Sjølvsagt skulle ein ønskja vi var fulltalige, men sånn er det akkurat no. Eg synest det er eit bra prinsipp at ein set krav. Eg trur det vil heve nivået og vera ein motivasjonstrigger for dei det gjeld, seier Karoline Knotten.

– Det er litt synd at vi ikkje er seks her, men det var ikkje det heilt store i Oberhof. Då er det rettferdig at dei konkurrerer om den siste plassen fram mot Anterselva, supplerer Juni Arnekleiv.