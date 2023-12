Fra pallplass i verdenscupen til jobb på XXL: – Må ta en prat med sjefen

– Jeg tror jeg må ta en prat med sjefen når jeg kommer hjem, gliste Marit Ishol Skogan etter karrierens foreløpige høydepunkt.

3. plass på jaktstarten i Lenzerheide kom nærmest som et sjokk både for henne og omgivelsene.

Hverken hun eller omgivelsene var forberedt på den enorme oppturen. Det var på ingen måte dette hun hadde i tankene da hun søkte om permisjon fra jobben på XXL Lillehammer.

19. desember var imidlertid den over og årets norske skiskyttersensasjon var tilbake, klar for å ta i et tak i butikken.

– Jeg har gått glipp av ganske mange vakter. Jeg skal på jobb på tirsdag, onsdag og torsdag. Jeg skal egentlig jobbe noen vakter i januar, men det spørs om ikke det krasjer med noen skirenn, så jeg må få bytta dem. Jeg skjønner nå at det her blir litt vanskelig, forteller 25-åringen fra Steinkjer.

JUBEL: Her har Marit Ishol Skogan sikret karrierens første pallplass i verdenscupen. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Håver inn på suksessen

Spørsmålet er hvor mye lenger hun trenger ekstrainntekten jobben på XXL gir. For det lønner seg å levere en rekke topplasseringer i verdenscupen.

– Jeg aner ikke hvor mye jeg tjente på dette, sa Skogan etter 3.-plassen i Sveits.

– Du fikk 9000 euro i dag, kunne NRKs reporter informere.

– Det er såpass ja. Hvis XXL kan matche den lønna lover jeg å ikke si opp, fleiper hun.

Totalt sett gjennom sesongen så langt har Skogan tjent rundt 270.000 kroner i verdenscupen. Ikke en så aller verst månedslønn i desember.

– Det er fantastisk timebetaling med tanke på de 30 minuttene vi holdt på i dag, men jeg har drevet med dette i 15 år og da er kanskje ikke timebetalingen så god ennå likevel. Men det kan hende det endrer seg i løpet av sesongen.

– Ekstremt imponerende

Suksessen nå står i sterk kontrast til forrige sesong, hvor hun ikke var i nærheten av å få plass i verdenscupen. Da var hun heller ikke god nok til å gå IBU-cup, som er nivået under verdenscupen.

– Det er ekstremt imponerende. Vanligvis trenger løpere som kommer utenfra litt tilpasningstid og erfaring før man finner ut om de tar nivået eller ikke. Marit tok det raskt og har hevet seg renn for renn, roser trener Sverre Huber Kaas.

TRENER: Sverre Huber Kaas. Foto: NTB

Han er også full av lovord om hvordan Skogan har kommet inn i gruppa og bidratt med sitt gode humør. Huber Kaas er i likhet med de fleste andre overrasket over den enorme fremgangen.

– Mest sannsynlig må hun ha hatt nivået inne, men aldri fått det ut i konkurranse. Du må være en veldig god skiskytter for å komme topp ti i verdenscupen. Og så er det lagt ned en god treningsjobb over mange år, sier han.

– Dessverre for XXL

Etter tre dager på XXL bærer det hjem til Steinkjer for juleferie. Lagvenninnen Ingrid Landmark Tandrevold tror det kan bli Skogans siste arbeidsdager i butikken.

– Det har blitt snakket mye om ekstrajobben til Marit, og jeg tror, dessverre for XXL, at det kanskje er slutt på den nå. Det er mye morsomt som skjer på nyåret som hun skal være med på, sier skiskytterstjernen.

Over jul venter det verdenscuprenn i Oberhof 4.–7. januar. Senere i måneden beveger skiskytterne seg videre til Ruhpolding og Anterselva, før VM venter i februar.

– For oss handler det om balanse i hverdagen. Jeg vil aldri anbefale løperne å gjøre noe annet mellom rennene og passe på at man ikke blir syk. Så vet vi at inntektene ikke er skyhøye for alle, da er det forståelig at man ikke ønsker å gjøre noe ved siden av, sier Huber Kaas.