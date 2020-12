«Ødegaards mareritt: Skader hindrer Madrids mest spennende signering å skinne».

Det er den spanske storavisen Marcas Ødegaard-dom. Nordmannen har gått fra å herje uke inn og uke ut for Real Sociedad, til å slite med å finne rytmen i Real Madrid. På årets nest siste dag var han igjen ubenyttet reserve da lagkameratene spilte 1-1 mot Elche.

– 2020 har ikke vært bra. Jeg har ikke en magisk forklaring på hvorfor han sliter, men han har jo pådratt seg noen skader. Og det er dessuten ikke bare-bare å spille fast i Real Madrid, sier NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

Sommeren 2019 tok Ødegaard et nytt og viktig steg i karrieren da han ble klar for utlån hos La Liga-klubben Real Sociedad. Meningen var at han skulle være på lån i to sesonger for å ta et siste steg inn mot Real Madrid-troppen.

Drammenseren tok nivået umiddelbart. Han leverte målpoeng jevnlig, og mange mente at han var blant La Ligas beste spillere på det tidspunktet. Det førte til Real Madrid-overgang.

Han hadde seks målgivende og fire scoringer i 2019/2020-sesongen i La Liga. Men kun ett kom i 2020. Det var mot Villarreal på tampen av sesongen for Real Sociedad.

I Real Madrid har det ikke blitt noen scoringer eller målgivende pasninger.

HERJET: Martin Ødegaard var stort sett briljant i sin periode i Real Sociedad. Foto: Ander Gillenea / AFP

– Skuffende år

Høsten 2020, som han har tilbrakt i Real Madrid, har vært tung for både han og hele laget.

– 2020 har vært en ganske skuffende år for ham, det er ingen tvil om det. Men det kan hende at det ikke har fått så mye fokus, det at han ikke har vist helt hva han er god for, sier Ruben Skjerping, som er president i Real Madrids norske supporterklubb.

TROR PÅ ØDEGAARD: Ruben Skjerping har fortsatt tro på at Ødegaard skal levere godt i Real Madrid. Foto: Privat

Han understreker at han har stor tro på den norske midtbanespilleren, men at han etter hvert må få selvtillit på banen.

– Er du skuffet over Ødegaards høst i Real Madrid?

– Nei. Jeg tenker at man må forvente en litt treg start. Zinédine Zidane kjørte ham inn i laget med en gang, og jeg tror ikke det var mange som så for seg det. På sikt tror jeg de har en plan for ham, men han må være tålmodig, mener Skjerping.

Det hører med til historien at han har slitt med en kneskade (jumper's knee) og at Real Sociedad som lag underpresterte etter årsskiftet. Det samme gjelder Real Madrid i høst.

I tillegg har han slitt mer med å skape ting og spille på risiko. Det viser tall fra statistikknettstedet Whoscored. Denne sesongen har han slått det man kaller nøkkelpasninger ved ti anledninger. Nøkkelpasninger vil si mer risikofylte pasninger som kan skape målsjanser.

FÅR SPILLETID: Det positive med Ødegaards 2020, er at han får spilletid i Real Madrid. Her mot Inter i mesterligaen. Foto: Luca Bruno / AP

Vil se mer risikofylt spill

Forrige sesong slo han 62 nøkkelpasninger totalt, og dermed ligger han langt bak skjema i så måte.

– Jeg tror på mange måter at Ødegaard er mer fornøyd med 2019. Én ting er antall kamper han spilte. Men han leverte også flere målpoeng og han hadde en viktig posisjon i Real Sociedad på høsten, sier Viasports La Liga-ekspert Petter Veland til NRK.

Han viser til at 2020 har vært et tøft år for mange. Ødegaard har på sin side vært isolert uten familien, vært i lockdown, hatt korona og slitt med nevnte «jumper's knee».

– Det har vært mye å sette på minuskontoen. Noe er utenfor hans kontroll, noe er ikke det. Nå tenker han sikkert at det blir godt å starte med blanke ark i 2021, mener Veland.

DEN GANG DA: Martin Ødegaard har vært Real Madrid-eiendom siden han var 16 år gammel. Nå får han flere sjanser på førstelaget. Foto: Andrea Comas / Reuters

Veland påpeker at det finnes noen pluss i Ødegaards Real Madrid-høst. Han mener at han har rykket frem i rekken blant midtbanespillerne, og han ser tydelige tegn til at nordmannen blir foretrukket foran midtbanestjernen Isco.

Samtidig mener Veland at Ødegaard bør tørre å ta større sjanser.

– Jeg ønsker å se at han tar større risiko i pasningsspillet sitt. Det blir litt enkle løsninger iblant. Det så vi mot Inter, Shakhtar og Real Betis. Jeg vil se mer rå oppfattelse av tid og rom, der han får en kroppsstilling som gjør at han er mer fremoverrettet, sier Veland.