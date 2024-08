Stor undersøkelse: Flertallet av fotballinteresserte vil ikke ha dagens VAR-løsning i norsk fotball

– Det er utrolig interessant at så mange i befolkningen er mot VAR i norsk fotball. Det er også den utviklingen vi har opplevd, sier Ole Christian Sandvik.

Han er talsmann for Vålerenga-supporterne «Klanen» og styremedlem i Norsk supporterallianse. Den siste tiden er han en av mange norske fotballsupportere som har kjempet innbitt mot bruken av VAR i norsk fotball.

Ole Christian Sandvik, talsmann for «Klanen». Foto: Henrik Myhr Nielsen

Nå viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK at to av tre fotballinteresserte nordmenn mener at dagens VAR-bruk ikke fungerer.

En del av dem vil fjerne VAR uansett, mens det store flertallet har svart at «Det kan hende VAR kan brukes, men ikke slik som i dag».

Også totalt i befolkningen, altså ikke bare blant de som er spesielt interessert i fotball, er dem som enten vil fjerne VAR eller som mener at VAR ikke bør brukes slik som i dag i flertall.

Mener motstanden øker

På norske fotballtribuner har det vært lenge vært ulike aksjoner mot VAR blant supporterne etter at den nye teknologien ble innført i Eliteserien for halvannet år siden.

De mest kritiske supporterne mener systemet stadig fører til brudd i spillet og venting på avgjørelser. Dermed tar VAR bort mye av den umiddelbare gleden ved å følge en fotballkamp. De mener at noen flere korrekte avgjørelser ikke veier opp for ulempene.

Klanen-talsmann Sandvik har sett en utvikling mot at flere ser VARs problematiske sider nå enn for et år eller to siden.

– Mange var positive til prinsippet om VAR. Men i Norge fikk vi en billigversjon som gjør at avgjørelser tar tid, men likevel kan vi ikke stole på dem. Det er utrolig interessert at så mange i befolkningen nå er mot VAR i norsk fotball.

– Jo mer VAR er i bruk, jo flere blir motstandere. Det gjelder både på tribunen, men også generelt i samfunnet, sier Sandvik.

Undersøkelse om VAR Norstat har på oppdrag fra NRK spurt et representativt utvalg nordmenn spørsmål om deres holdninger til VAR i fotballen. 1025 personer har svart. Hovedfunn: På spørsmålet «Hva synes du generelt om bruken av VAR i fotball?» har 11 prosent svart at VAR er veldig bra, mens 15 % ikke vil ha VAR uansett. 41 % synes VAR er greit, men må forbedres.

På spørsmålet «Burde man ha VAR videre i norsk fotball?» svarer 20 % at vi burde fortsette med VAR som det er i Norge, mens 13 % vil slutte med VAR. 31 % har svart «Det kan hende VAR kan brukes, men ikke slik som i dag».

Blant de fotballinteresserte (de som har oppgitt at de «i noen grad», «i stor grad» eller «i svært stor grad» er interessert i fotball) vil 17 % slutte helt med VAR, mens 24 % mener vi bør fortsette med VAR som i dag. 51 % har svart «Det kan hende VAR kan brukes, men ikke som i dag».

– Fremmedgjørende

Undersøkelsen viser at det er de mest fotballinteresserte som er mest kritiske til bruken av VAR. Samtidig er det en stor gruppe som «i noen grad» eller «stor grad» er interessert i fotball som ønsker at VAR fortsatt skal brukes i norsk fotball.

Faktisk er det flere fotballinteresserte nordmenn som er kategoriske på at de vil fortsette med VAR enn som har bestemt seg for at VAR bør ut av fotballen uansett.

På spørsmål om det er riktig å aksjonere slik at kamper blir stanset når VAR-motstanderne ser ut til å være i mindretall målt mot de som sier tydelig «ja», svarer Sandvik slik:

– Tribunen snakker i hovedsak på vegne av seg selv. Det er et skille mellom de som ser Premier League på TV og de som er på stadion. VAR påvirker de på stadion mer enn de som ser kampen på TV, sier Sandvik.

Også Mads Skauge, som er Bodø/Glimt-supporter og forsker på supporterkultur, mener VAR på TV og på tribunen er to ulike ting.

– VAR er mye mer fremmedgjørende for de som er på stadion, blant annet fordi de får mindre informasjon, sier Skauge.

Fotballpresidenten ikke overrasket

De siste ukene har flere supportere anklaget Norges Fotballforbund for å ha innført VAR uten å lytte til dem.

Nå jobber forbundet med å sette ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på erfaringene med VAR. Deretter skal teknologiens fremtid diskuteres på fotballtinget neste år.

Fotballpresident Lise Klaveness er ikke overrasket over at bruken av VAR splitter de fotballinteresserte. Foto: NTB

Fotballpresident Lise Klaveness er ikke overrasket over at synet på VAR splitter befolkningen slik undersøkelsen viser.

– Det er grupper som er klart mot eller klart for VAR, men det er også mange som er litt midt mellom. De er nysgjerrige på digitale verktøy som kan øke presisjonen på avgjørelser som bidrar til mer fair play, men som også ønsker trykk på å forbedre dagens VAR-løsning, sier Klaveness.