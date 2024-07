– Det er nesten historisk. Når man ikke blir lyttet til kommer sivil ulydighet som siste løsning, sier LSKs hovedtrener Andreas Georgson til TV 2 etter at kampen ble avlyst.

Dommer Rogit Saggi fikk nok av kasting av gjenstander inn på banen og avlyste kampen da det stod 30 minutter på kampuret. Da var stillingen 0-0.

Først etter to minutter stoppet dommeren kampen og spillerne gikk i garderoben på stillingen 0-0 i Trondheim. Da hadde det blitt kastet fiskekaker på banen.

SAMLES: Fiskekakene ble plukket opp og lagt i poser. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det er for det første feil vei å gå fra supporterne. De stopper kampen og hindrer lagene sine fra å spille. Det ødelegger fotballen for alle. De sabborterer sitt lag. De får ta en dialog med forbundet på en ordentlig måte, for dette ødelegger fotballen for alle.

Det sier NRKs fotballekspert Åge Hareide til NRK etter at avslysningen er et faktum.

Bluss og tennisballer

Tre-fire minutter etter kastingen av fiskekakene var spillerne tilbake på banen.

Men protestene var ikke over.

Det har blitt protestert mot VAR i flere uker allerede i Eliteserien. I det siste har supporterne kastet tennisballer ut på matta, så fiskekaker er noe nytt i denne sammenheng.

Få minutter etter at kampen ble satt i gang igjen, ble det kastet bluss og tennisballer på banen fra Lillestrøm-supporterne. Kampen ble nok en gang stoppet og spillerne gikk på ny i garderoben.

«Vi gir oss aldri. VAR skal bort», står det på banneret til Lillestrøm-supporterne.

PROTESTER: Lillestrøms supportere ga tydelig beskjed om hva de synes om VAR i Eliteserien. Foto: NTB

Speaker advarte

Speakeren varslet to-tre ganger at kampen ville bli utsatt en liten periode, men at kampen også kunne bli avlyst dersom tilskuerne fortsatte å kaste ting på banen.

Etter noen minutter ble kampen på nytt startet opp.

Men nok en gang tok det bare minutter før tennisballer igjen var på banen. Også denne gangen fra Lillestrøms supportere. Spillerne ble likevel værende på banen denne gangen.

LSKs keeper Mads Hedenstad og bortelagets innbyttere tok ansvar og var med å rydde bort tennisballene, slik at kampen kunne fortsette.

RYDDET: Lillestrøms keeper Mads Hedenstad hjalp til å fjerne tennisballene fra banen. Foto: NTB

Men det fortsatte. Denne gangen var det Rosenborg-tilskuere som kastet tennisballer, og da ble kampen avlyst. Slik speakeren hadde varslet.

Etter avlysningen stod Lillestrøm- og Rosenborg-spillere ute på banen og snakket sammen, mens Lillestrøms supportere ble værende og synge "hater, hater, hater jævla VAR".

– Ingen trussel for spillerne

Det var ventet protester i forkant av oppgjøret. Men at dommeren tok spillerne i garderoben skapte reaksjoner.

– Alvorlig talt, når gjør dere bare vondt mye verre NFF med det som skjer på Lerkendal. Fiskekaker er kanskje ikke verdens beste middag. Men det er i alle fall ingen trussel for spillerne. Å beordre lagene av banen er å skyte spurv med verdens største kanoner, skriver Lars Tjærnås på X.

Han er ikke den eneste til å reagere:

– Dette er jo instruks fra NFF. Snakk om å legge opp til enda mer konflikt, skriver Tom Nordlie på X.

– Tydelig at man har bestemt seg for å eskalere fra forbundsside. Det er selvsagt en rett og et valg det og. Med tanke på spillernes sikkerhet kan vel ikke dette være ideelt? Varme opp, ett minutts spill, og så i garderobe? Kan vel muligens bli strekkskader av sånn, skriver Wikestad på samme plattform.