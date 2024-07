– Jeg er overrasket hvis Eliteserien blir ferdigspilt i år. Nå vet alle supporterne hvordan man gjør dette, sier Sebastian Hytten.

Han er talsperson i Vålerengas supportergruppe Klanen, og en av mange i norsk fotball som krever slutt på bruken av videodømming ved hjelp av VAR.

Flere eliteseriekamper har de siste ukene blitt stykket opp av at supportere har kastet ulike gjenstander på banen. Men etter korte pauser, har kampene alltid kommet i gang igjen.

En funksjonær plukker biter av fiskekake fra banen på Lerkendal stadion. Foto: NTB

Søndag var det annerledes.

Supporterne kastet tennisballer, bluss og fiskekaker (!) på banen. Dermed ble kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm midlertidig avbrutt to ganger.

Etter 30 minutters regnet det igjen tennisballer over banen. Da valgte dommer Rohit Saggi å blåse av kampen uten at den var ferdigspilt.

Det er fortsatt ikke avklart om eller eventuelt når resten av kampen skal spilles.

Dommer Rohit Saggi avbrøt kampen flere ganger før han til slutt avlyste kampen helt. Foto: NTB

Etter kampen fikk dommeren skryt av fotballforbundets generalsekretær for at han fulgte retningslinjene.

Forbundet har nemlig senket terskelen for å avbryte kamper, fortalte forbundets kampdelegat til NRK etter kampen.

Siden det nå finnes en «formel» for å stanse fotballkamper med VAR-protester, tror Hytten i Klanen at flere kamper kan bli avbrutt fremover.

Talsperson Sebastian Hytten i Klanen. Foto: Navninder Singh Mann

– Med mindre forbundet gir supporterne noen lovnader, så ser jeg det som veldig sannsynlig at dette vil skje igjen, sier Hytten.

Han får støtte av lederen i Fredrikstad-supporterne Plankehaugen.

– Jeg tror det vil skje igjen. Det har vært protester hele veien, men nå har fotballforbundet satt en strek, og den ble overgått i går, sier leder Enrique Leonides Arnesen i Plankehaugen.

NFF: Uakseptabelt

NRK har bedt NFF om en kommentar til uttalelsene fra Hytten og situasjonen som oppsto på Lerkendal.

– Som vi sa i går, aksjonene der ting kastes på banen er uakseptable, innleder generalsekretær i forbundet Karl-Petter Løken

– Dommeren gjorde rett i å stanse kampen etter at supportere fikk gjentatte advarsler om at dette ville skje dersom de fortsatte med kastingen. Forbundet jobber framover sammen med klubbene, og styrene i NTF og NFF har et møte på onsdag, fortsetter han.

Løken lover å komme med oppdatert informasjon om situasjonen på torsdag.

GENERALSEKRETÆR: Karl-Petter Løken. Foto: Line Slotnes / Line Slotnes

Eneste løsning at VAR forsvinner

I Drammen gikk flere av hjemmelagets supportere fra stadion da et mål ble annullert etter en VAR-sjekk søndag.

– Det er ikke noe kjekt, men jeg har full forståelse for at folk går på grunn av VAR. Men etter hvert nå det være nok, og så handle mer om å støtte oss, sier Godset-kaptein Gustav Valsvik til NRK.

KAPTEIN: Gustav Valsvik. Foto: NTB

Sebastian Dalsgaard i supportergruppa Godsetunionen forteller derimot at protestene kommer til å fortsette.

– Dette kommer vi til å fortsette med. Den eneste løsningen vi er ute etter, er at VAR forsvinner for godt. Vi har ikke noe glede av å være på kamp lenger, sånn det er nå.

Supportermøte

Etter kampen i Trondheim ble aksjonene kritisert både av fotballforbundet og NRKs fotballekspert Åge Hareide.

– Det ødelegger fotballen for alle, sa Hareide

EKSPERT: Åge Hareide. Foto: BILDBYRÅN

Talsperson Joacim Møller i Lillestrøm-supporterne Kanarifansen kalte imidlertid det som skjedde «en seier for dem som vil avskaffe VAR».

Han la ikke skjul på at aksjonen var planlagt, og sa at det vil komme mer.

Mandag kveld er det planlagt et møte mellom ledelsen i supporterklubbene til alle lagene i eliteserien og 1. divisjon. Der vil videre aksjoner mot VAR bli diskutert.

Advarer mot å avbryte kamper

Hos J-feltet, supporterne til Bodø/Glimt, kommer imidlertid en advarsel. Talsperson Mads Skauge mener nemlig at kampen på Lerkendal var en effektiv måte å få oppmerksomhet på, men han støtter ikke flere aksjoner som ender i avlyste kamper.

– Det ødelegger for dem som vil se kampen og for klubbene. Men de ødelegger også for seg selv, ettersom de risikerer å få mindre sympati, sier han.

Skauge forteller om en stor frustrasjon i Supporter-Norge mot VAR, men også mot fotballforbundet. Han tror løsningen må være en lovnad fra forbundet om at de skal følge flertallet ved neste årsmøte.

– Da vet alle hva de har å forholde seg til, og da vil også protestene avta, tror Skauge.