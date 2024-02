Stöckl og hopperne møttes på Gardermoen: Ingen konklusjon om veien videre

Sunderland-treneren fikk sparken etter tolv kamper

Michael Beale fikk ikke mye tid på seg i Sunderland. 43-åringen fikk sparken etter bare tolv kamper som Sunderland-sjef.

Klubben bekrefter sparkingen mandag ettermiddag.

Beale skrev under på en to og et halvtårskontrakt da han ble ansatt 18. desember, men etter bare fire seirer på tolv kamper bestemte Sunderland seg for at nok var nok.

Den ambisiøse klubben har falt til 10. plass i mesterskapsserien, og Mike Dodds har fått ansvaret med å lede «The Black Cats» ut sesongen.