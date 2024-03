Stjernesund med første pallplass på ett år: – Var nervøs hele veien

Thea Louise Stjernesund kom på tredjeplass i sesongens siste verdenscuprenn i storslalåm.

En nervøs Stjernesund kjørte inn til annenplass i den første omgangen og leverte også bra i den andre omgangen. Stjernesund kjørte ned til en foreløpig annenplass bak Alice Robinson, og ble overfalt av lagvenninnene i målområdet.

– Det var bare herlig at de kom inn. Det var dritgøy, sier Stjernesund til NRK.

Pallplassen er Stjernesunds første siden hun ble nummer to i sesongavslutningen i storslalåm forrige sesong.

Federica Brignone ledet etter den første omgangen og var suveren også i den andre omgangen. Til slutt vant hun med 1,36 sekunder ned til Robinson og 1,67 til Stjernesund.

– Det var herlig å gjøre det i fjor, så det var gøy å gjøre det igjen. Fy søren, i dag var så jeg nervøs hele veien, sier Stjernesund.

– Det er bare deilig, for da føler man at man er nok som løper. Det gir en ro for jobben videre.

– Dette er det vi lever for. Det er slike dager vi vil ha. Det betyr alt, sier Stjernesund.

Mina Fürst Holtmann ble nummer syv, Ragnhild Mowinckel nummer åtte. Sveitsiske Lara Gut-Behrami ble nummer ti, men vant med det både verdenscupen sammenlagt og storslalåmcupen.