Stjernespekket i Bislett Games 2022

Vellykket kneoperasjon for Lysdahl

Kristin Lysdahl (25) har fått fikset korsbåndet og menisken. Alpinlandslagets lege mener det er gode forutsetninger for at hun kommer tilbake for fullt.

Kneoperasjonen ble gjennomført i Oslo før helgen. Lysdahl pådro seg skaden da hun falt på slalåmtrening i Bjorli tidligere i måneden.

– Operasjonen har gått fint. Det var en tradisjonell korsbåndsskade, samt liten meniskskade. Dette blir tradisjonell rehabilitering, og det er gode muligheter for at Kristin kan komme tilbake for fullt, sier landslagslege Marc Strauss.

Normalt tar det ni måneder å komme tilbake. Mange idrettsutøvere har gjort strålende comeback etter korsbåndsskader. Aleksander Aamodt Kilde er et ferskt eksempel på det.

Lysdahl tok en sterk tredjeplass i parallellstorslalåm i verdenscupen forrige måned. Hun har de siste årene etablert seg i verdenstoppen i slalåm.