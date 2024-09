– Det ser vått ut, rett og slett.

Meteorolog Siri Wiberg er tydelig i sin tale om hva som venter det norske herrelandslaget og fotballpublikummet når Østerrike kommer på besøk til Ullevaal mandag kveld.

Wiberg sier det trolig vil begynne med noen regnbyger tidlig på dagen, før nedbøren tar seg kraftig opp utover ettermiddagen og kvelden.

– Det verst tenkelige er at det kommer 40 millimeter med nedbør. Men det blir en del nødbør også natt til tirsdag. Men det kan også komme 20 millimeter i løpet av tre timers tid. Det tror jeg blir ganske ille, sier hun.

– Hvordan ser det ut rundt avspark?

– Det er antageligvis ganske vått, men litt usikkert akkurat når det mest intense begynner, men jeg vil tro det er ganske vått da, svarer hun.

BLIR MYE REGN: Siri Wiberg spår en våt kveld på Ullevaal mandag. Foto: NRK

Det er særlig to grunner til at det kraftige regnværet kan bli en faktor i Nasjonsligakampen.

1: Ullevaal har fått en splitter ny gressmatta som skal brukes for første gang.

2: Østerrike er kjent for sitt høye press, så sleivspark på en våt ball og sleip bane kan bli ekstra kostbare.

Solbakken: – Ingen som vet

Ståle Solbakken er spent på hvordan den nye gressmatta vil tåle nedbørsmengdene som er meldt mandag kveld.

– Det er det vel ingen som vet, med tanke på at det er en helt ny bane, sier han til NRK.

– Men jeg blir veldig overrasket hvis banen ikke tåler det, altså. Den skal være nydrenert og alt. Så det er ikke bare vi som bommer innimellom, det hender meteorologer gjør det og, så vi kan ikke ta alt på forskudd, legger han til med et smil.

SISTE TEST: Norges herrelandslaget i fotball trener på Ullevaal stadion dagen før Østerrike venter i en tellende kamp. Gressmatta er helt ny. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ullevaal-matta ble nemlig gravd opp i sommer for å utbedre infrastruktur under gresset som stammer helt tilbake fra 1999.

Det ble også skiftet vanningssystem og undervarme, samt forbedret drenering. I tillegg har man sydd inn noen prosent med kunstgress for å gjøre den mer robust, en løsning blant annet Brann har hatt hell med på sin hjemmebane.

Kampen mot Østerrike blir den første testen på hvordan banen er blitt.

På spørsmål fra NRK om hva Ørjan Nyland synes etter å ha prøvd den nye gressmatta for første gang denne uken, og om det spådde regnkaoset vil bety noe for hvor mye risiko han tar mot Østerrike, svarer Spania-proffen slik.

– Vi har prøvd den én gang, og da var den helt okei, synes jeg. Vi får testet den igjen i dag, også vet vi at det er en ny bane. Den er per nå i hvert fall veldig bra. Vi ser nok an i morgen hvordan værforholdene vil være og hvilken risiko vi eventuelt vil ta. Men det er klart at vi vil være direkte også i morgen, det kan være en fordel for oss, sier Nyland.

SPENT: Norges landslagssjef Ståle Solbakken er spent på hvordan den nye gressmatta takler de store nedbørsmengdene som venter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Midtbanespiller Patrick Berg innrømmer at den nye Ullevaal-matta har vært i spillernes hoder før disse landskampene.

– Jeg tror alle var spente inn mot denne samlingen, med tanke på at vi visste at hele banen skulle bli gravd opp og lagt på nytt etter kampen mot Kosovo. Uavhengig av regnet eller ikke tror jeg alle var spente på hvordan den skal føles ut, sier han til NRK.

Bodø/Glimt-profilen tror et regnskyll som er spådd mandag vil få en betydning også for det sportslige.

– Hvis det kommer så store mengder, vil det prege en fotballkamp uansett hvor den spilles. Så det får vi bare ta som det kommer, også må vi justere oss etter forholdene, tenker jeg.

Ber Solbakken ta grep

NRK-ekspert Kristoffer Løkberg mener Solbakken må ta værmeldingen med som en faktor når han legger kampplanen, og at man alltid må ta hensyn til spilleforholdene.

– Det endrer forutsetningene for hvordan det er optimalt å spille. Forhåpentligvis er matta god nok til å ta unna det meste som kommer, men det er en viktig oppgave for enhver spiller å kunne tilpasse seg forholdene og spille fornuftig deretter, sier Løkberg.

Østerrike og Ralf Rangnick sjarmerte mange under EM med sitt høye og intense presspill. Solbakken uttalte tidligere denne uken at Rangnicks mannskap var mestere i å lure lag inn i feller – for så å hugge til.

Solbakken: – Må kanskje ha plan C også

Løkberg forventer at Norge har en tydelig plan for å unngå å gå i disse fellene.

– Det vil være fordelaktig for Norge å heller spille over det høye presset, i stedet for gjennom. Med Haaland og Sørloth der fremme, ville nok det være tilfellet uansett vær og føre, sier han.

På spørsmål fra VG på pressekonferansen om det blir mange lange pasninger mot Østerrike, svarer Ståle Solbakken:

– Vi må hele tiden lese kampbildet. Østerrike er gode i det høye presset, men noen ganger oppstår de største sjansene når du får spilt gjennom det høye presset. Men vi har lagt en plan, både A og B, og med regnet som er spådd må vi kanskje ha C også, sier Norge-sjefen,

Kampstart mandag kveld er 21.00. Kampen kan du høre på NRK Sport på radio eller se på TV 2.